Zwei Ansichten, eine Lösung in Schrampe: Poller nun bei Regattaverein aufgestellt

Von: Jens Heymann

Kompromiss zwischen Regattaverein und Kommune: Am Ende des abschüssigen Weges steht nun ein Poller. © Privat

Die Poller sollen hoch und ungebetene Kraftfahrer vom Seeweg fernhalten – von der Bleiche bis zum Arendseer Regattaverein (ARV). Dort, südlich von Schrampe, steht nun auch eine Sperrvorrichtung. Die Stadtverwaltung hatte ihren Fokus am Montag zunächst auf die Arendseer Zuwegungen zum See gelegt, danach in Schrampe aufgebaut.

Schrampe – Ob der ausgehandelte Kompromiss zwischen Seglern und Kommune hält, wird die Zeit zeigen. Über das Ansinnen, Kraftverkehr auf dem Seeweg auf dem absoluten Minimum zu halten, dürften sich beide Parteien einig sein. Nur das Wie sorgte für Diskussionen.

Beim ARV hätte man demnach lieber zwei Sperren auf dem Seeweg links und rechts vom Vereinsareal gesehen. Der Ortschaftsrat Schrampe wollte seinerseits bereits weiter oben gleich hinter den Parkplätzen absperren. Getroffen wurde sich dazwischen – am Ende des Pflasterweges kurz vor dem Seeweg. Denn die Segelsportler sollen nicht jedes Mal von oben nach unten laufen müssen, um sich den Schlüssel zu holen. Auf der anderen Seite will die Stadtverwaltung nicht Dutzende Schlüssel ausgeben müssen. Dass sich künftig mancher Kraftfahrer mit Anhänger in eine Sackgasse manövrieren könnte, sieht die eine Seite schon jetzt mit Sorge; die andere setzt auf den Lerneffekt.



Die AZ schaute sich am Montag mit Seglerausbilder Heiko Seifert vor Ort um. Dieser äußerte seine Befürchtung, dass über die kurze Böschung abgekürzt und dennoch auf den Seeweg gefahren werden könnte. Ein Schlüssel für Vereinsmitglieder soll in einem Tresor vor Ort verstaut werden, den Befugte öffnen können.



Kurze Zeit später kam die AZ mit Stadtwehrleiter und Schrampes Vize-Ortsbürgermeister Marek Weiß ins Gespräch. Er unterstrich das Argument, dass Einsatzkräfte wie Rettungsdienste und die Feuerwehr im Ernstfall nicht durch Poller auf dem Seeweg aufgehalten werden sollen.