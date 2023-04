Langweilige Linde, kecke Kirsche oder bodenständiger Blüher – Plan für die Begrünung soll her

Von: Jens Heymann

Teilen

Recht kahl komme der Alte Rundling in Sanne daher, so die Meinung im Dorf. Optische Abhilfe könnten Bäume, Sträucher oder anderes schaffen – falls die Anwohner es wollen. © Heymann, Jens

Mit dem Friedhof zusammen wirke das Areal des Alten Rundlings in Sanne doch recht kahl, leitete Ortsbürgermeister Jens Reichardt die Diskussion mit Anwohnern um die künftige Gestaltung des Straßenzuges ein. Dafür hatte er sich eigentlich fachliche Expertise in Person von Planerin Christa Ringkamp eingeladen – doch die musste aus persönlichen Gründen einige Stunden vor der Versammlung absagen.

Sanne – Reichardt wollte trotzdem die Wünsche seiner Bürger hören, es blieb aber in der Folge bei groben Gestaltungsideen. Die klassische Linde sei langweilig, hieß es in der Runde im Sanner Dorfgemeinschaftshaus. Und auch mit Problemen verbunden, wenn die Bäume sich in späteren Jahren anschicken, mit ihren Wurzeln die Gehwege anzuheben. Von der Laubentsorgung ganz zu schweigen – und den Leitungen im Boden, auf die ebenfalls geachtet werden muss. Außerdem begegnen sich auf dem Land und damit auf Wegen größere Maschinen, wurde eingeworfen.

Am einfachsten und am pflegeleichtesten sei es natürlich, gar nichts zu machen, bemerkte der Ortsbürgermeister. Aber das scheint nicht im Sinne der Sanner zu sein. So ist Platz für Neues und Kreatives. Für Zierkirschen beispielsweise. Die seien wunderschön, hieß es. Alternativ seien Strauchgruppen möglich. Die Anwohner sollen mitentscheiden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wurde extra betont.



Die Begrünung des Sanner Rundlings ist bereits seit einigen Jahren im Gespräch. Die anfangs durch die Ortschaft angestrebte Zusammenarbeit mit dem Verein „Natürlich-Altmark“ verlief jedoch im Sande, sodass sich Jens Reichardt schließlich an Christa Ringkamp wandte.