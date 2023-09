Salzwedeler Senioren lassen es sich auf der Arendseer Queen gut gehen

Von: Bernd Zahn

Teilen

Die Freude über den Ausflug war den Damen und Herren wahrlich anzusehen. © Zahn, Bernd

Dass eine Seefahrt etwas Schönes ist, dachten sich die Damen und Herren aus dem Salzwedeler Vita-Seniorenheim und organisierten einen Ausflug nach Arendsee, um eine Dampferfahrt zu machen. Elf Senioren gingen an Bord.

Arendsee / Salzwedel – Eines vor weg, alt heißt nicht tot. Ein Altenheim ist ein Ort, an dem sich zwar das Leben dem Ende zu neigt, an dem aber doch auch noch sehr viel Leben zu finden ist. Die Beine, die Hüften, alles macht nicht mehr so mit wie in jungen Jahren, aber der Wille, das Leben zu greifen, ist noch längst nicht erloschen. Diese Frauen und Männer haben Kinder großgezogen, zum Teil Schwerstarbeit geleistet, Haushalte oder Betriebe geführt – das allein verdient Anerkennung, Respekt und Akzeptanz. Sie sind nicht mehr die Jüngsten und dann dauert das Einsteigen in den Transporter eben fünf Minuten länger als bei anderen, wichtig ist doch, dass sie nicht vergessen werden und immer noch Abenteuer erleben dürfen.

Die Mitarbeiter des Salzwedeler Vita-Seniorenheims halfen den Bewohnern, am Ausflug teilnehmen zu können. © Zahn, Bernd

Das Geschnatter im Reisebus auf der Fahrt zum Luftkurort stand einer Klassenfahrt mit nichts nach. Die Lebensfreude und die Dankbarkeit ließen das Herz aufgehen. Wolfgang Liermann – das Alterssegment der 90 hat er längst überschritten – war im Berufsleben Zimmermann, Tischler und Landwirt, und während des Ausfluges wirkte er blutjung, sichtlich gerührt, seiner alten Heimat Arendsee noch einmal einen Besuch abstatten zu können. Er wollte weder etwas essen, noch trinken, vor seinem geistigen Auge spulten sich alte Erinnerungen ab, die Augen wurden feucht und Dankbarkeit war zu sehen. Sichtbar wurden Frieden und Freude in seinem windgegerbten Gesicht.



Inge hingegen hatte Angst vor der Fahrt, Angst um ihre Handtasche oder dass sie vergessen wird – alles nachvollziehbare Befürchtungen. Jedoch nach ein paar erklärenden Worten und der zweifelsfreien Bestätigung, dass sie auf keinen Fall vergessen wird, siegten der Mut und die Neugier und Inge genoss Kaffee und Kuchen bei der entspannten Fahrt auf der Queen.



Kaum waren die Senioren auf der Queen, landeten die Rollatoren in der Ecke. Ein faszinierender Anblick. © Zahn, Bernd

Engagierte Mitarbeiter und ihre Identifikation mit den Bedürfnissen der Senioren sind natürlich Grundpfeiler für derartige Unternehmungen, damit Fahrten wie diese von Erfolg gekrönt sind. Rund eine Million Menschen sind in Deutschland auf einen Rollstuhl angewiesen. Dieser ermöglicht die Teilnahme am öffentlichen Leben. Und viele der Senioren haben noch ein großes Interesse am Leben, an Menschen und ihren Geschichten. Und so ein Tapetenwechsel ist natürlich für die Gemütslage der älteren Damen und Herren einfach wunderbar.



Bevor so ein Ausflug aber angetreten werden kann, gilt es im Vorfeld viele Fragen zu klären, wie etwa: Gibt es sanitäre Anlagen? Wecken die aufzusuchenden Orte positive Erinnerungen der Heimbewohner? All diese Dinge klärte Betreuerin Martina Schulz und ihre Kolleginnen im Vorfeld akribisch ab. Neben der körperlichen Verfassung und den Interessen der Bewohner, spielen die örtlichen Gegebenheiten, die Betreuungssituation und nicht zuletzt die finanzielle Umsetzung eine entscheidende Rolle.



Fazit: Auch wenn Schnee auf dem Dach liegt, heißt das noch lange nicht, dass der Ofen aus ist. Abenteuer gibt es immer zu erleben.