Radweg nach Arendsee derzeit Utopie

Schlagabtausch im Kleinauer Rat

+ © AZ-Archiv Ein Radweg von Kleinau nach Arendsee ist derzeit nicht in Sicht. Ortsbürgermeister Sven Schottenhamel regt nach den Wahlen eine Bürgerinitiative an. © AZ-Archiv

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Detlef Güssefeld schließen

Ein Radweg von Kleinau nach Arendsee – diesen Traum träumen die Kleinauer schon seit Jahren. Ortsbürgermeister Sven Schottenhamel spricht das Thema in fast jeder Ratssitzung an und bedauert, „dass nichts passiert“.

Kleinau – Am Dienstag stieß Schottenhamel ins Wespennest: Er appellierte an die anwesenden Kreistagsmitglieder, mehr zu tun. Angesprochen waren Jens Reichardt aus Sanne, Stadtrat und Vorsitzender des Kreisbauausschusses, sowie Arendsees Bürgermeister Norman Klebe, Vorsitzender des Kreisfinanzauschusses. Beide waren bei der Ortschaftsratssitzung anwesend.

Reichardt beruft sich auf Radwegekonzept

Reichardt zeigte sich angesichts der Forderungen aus Kleinau überrascht: Nicht, dass es den Radweg nicht geben solle, aber es sei eben nicht ganz einfach, diesen auf dem Waldbrandstreifen zu bauen. „Das funktioniert so nicht“, klärte Reichardt auf. Der Bedarf an Radwegen sei groß, und er mache sich seit Jahren für ein Radwegekonzept stark. „Nicht nur in Kleinau gibt es diese Wünsche, die haben viele.“ Der Politiker sprach Faktoren wie die Verkehrsbelegung der Straße an, die berücksichtigt werden müssten. Er verstehe die Forderung der Kleinauer, gerade hinsichtlich der Sicherheit für Kinder. Aber bevor das Radwegekonzept nicht beschlossen ist, könne auch nicht mit den Grundbesitzern gesprochen werden, die ihre Flächen zur Verfügung stellen müssten. Die Flächen für den Radweg seien größtenteils nicht im Besitz des Kreises.



Schottenhamel erinnert an Versprechen

Schottenhamel verwies auf die medienwirksame Darstellung des Projekts vor Jahren im Arendseer Rathaus. Klebe und Heiligenfeldes Bürgermeister Bernd Prange hätten versprochen, alles zu unternehmen, den Landkreis auf das Projekt zu fixieren. Schottenhamel vermisst genau diese Initiative. Er selbst habe Kontakt zu Kalbe aufgenommen, um das Projekt eventuell von Kalbe nach Arendsee auszudehnen, sagte er im Ortschaftsrat.



Die Hoffnung, dass der Radweg bald kommt, hat seit Dienstag einen Dämpfer bekommen. Als großes Projekt gedacht, scheint es ferner denn je. Für Schottenhamel haben die Verantwortlichen ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Reichardt sprach sich deutlich für den Radweg aus, verwies aber auf die Hürden bis zur Umsetzung auch in Bezug auf Fördermittel.

Bürgerinitiative nach den Wahlen

Der Ortschaftsrat steht hinter Schottenhamels Forderungen. „Ich hörte am Dienstag nur, wie es nicht geht. Wie es geht, wurde nicht gesagt“, bedauerte er und regte nach den Wahlen eine Bürgerinitiative mit Interessierten aus Kalbe, Arendsee und Heiligenfelde an.