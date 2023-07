Profi-Kampfsportler Sancho Müller aus Arendsee schwört auf tierische Eiweißquellen

Von: Ulrike Meineke

Sancho Müller hat sich fünf Jahre intensiv mit Insektenmehl als Proteinquelle beschäftigt. Das neueste Produkt ist ein Eiweißshake für Bodybuilding und Kampfsport. Das Design steht, die Werbespots sind gedreht. © Meineke, Ulrike

Wo zu DDR-Zeiten die „Arendseer Schrankwand“ getischlert wurde, züchtet Sancho Müller Grillen und Mehlwürmer. Das Mehl daraus bringt es auf mehr als 70 Milligramm Eiweiß pro 100 Gramm. Der 32-Jährige ist überzeugt davon, dass sich diese tierische Protein-Ressource irgendwann auch in Deutschland ganz normal anfühlt. Nach Futtermitteln aus Insektenmehl bringt der Profi-Kampfsportler jetzt einen Proteinshake auf den Markt.

Arendsee – Dass ein Müller Mehl macht, ist hinlänglich bekannt. Der Müller mahlt es aus Getreidekörnern – Sancho Müller stellt es aus Insekten her. „Wir Europäer sind die Letzten, die auf diese Riesen-Ressource noch nicht zurückgegriffen haben“, sagt er über seine Intention, Protein aus Insektenmehl zu vermarkten. Die Franzosen essen Froschschenkel, aber Insektenmehl sei immer noch igitt. „Wir brauchen aber mehr Proteine“, verweist der Arendseer auf das rasante Wachstum der Bevölkerung weltweit.

Der 32-jährige Kampfsportler hat hieb- und stichfeste Argumente für „Profour insect“. Eines davon ist, dass man zur Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch zwölf Kilo Futter braucht. „Bei Insekten ist das Verhältnis 1 : 1“, spielt Müller auf die hohe Vermehrungsrate der Tiere an. Der einzige „negative Punkt“ in der Sache sei, dass sich die Menschen hierzulande daran gewöhnen müssten, Insekten als Eiweißquelle zu nutzen: „Es ist an der Zeit.“



„Wir wissen, wie es geht“

Seit fünf Jahren beschäftigt sich Sancho Müller mit dem Thema. Was sind die besten Temperaturen für das Züchten von Grillen (Heimchen) und Mehlwürmern, was ist das beste Futtermittel, wie können Krankheiten verhindert werden, welches Substrat ist am geeignetsten – das Ziel seien „beste Zuchten“. Inzwischen „wissen wir, wie es geht“.



Der nächste Schritt war, Vertriebswege für das Insektenmehl aufzubauen. Diese Proteinquelle im Lebensmittelbereich anzubieten, sei eine Hürde, die aus patentrechtlichen Gründen und wegen langwieriger Genehmigungsverfahren noch nicht ganz genommen ist.



Zunächst erobert der Arendseer deshalb den Futtermittelhandel. Er beliefert unter anderem Hundefutter-Firmen und Unternehmen, die mit Tierzucht aller Arten zu tun haben, mit der tierischen Proteinquelle.



Protein-Shake mit Insektenmehl

Als Kampfsportler und Inhaber der „Modern Fight“-Schule in Arendsee weiß der 32-Jährige natürlich um den Proteinbedarf seiner Spezies. Deshalb ist das neueste Produkt ein Protein-Shake mit Insektenmehl für Bodybuilding und Kampfsport. „Das Design für den Shake ist kurz vor der Vollendung“, deutet Sancho Müller auf den Bildschirm seines Laptops, das einen Gladiator auf dem „Profour“-Produkt zeigt und die verschiedenen Geschmacksrichtungen farblich in Szene setzt.

Wie viel Prozent tierisches Eiweiß der Shake tatsächlich enthält, „sagt uns das Labor“, kann Müller noch keine konkreten Zahlen nennen. „Auf jeden Fall mehr Aminosäuren als bei normalen Molke-Herstellern“. Die „Profour“-Produkte seien hochwertiger als normale Eiweißshakes. Viele bekannte Bodybuilder und Kampfsportler würden seinen Shake demnächst deutschlandweit vermarkten. Müller betont: „Wir sind gut vernetzt.“



Insektenmehl ist ein Highend-Protein, das einer bewussten Ernährung dienlich ist.

„Die Werbespots sind gedreht, gesprochen von der markanten Stimme, die auch für das Warsteiner Werbung macht. Die Vermarktungswege stehen, die Abnehmer sind da“, steht Sancho Müller mit seiner besonderen Geschäftsidee, für die eine GmbH gegründet wurde, in den Startlöchern. Acht Leute beschäftigt er auf dem großen Gelände am Arendseer Stadtrand – eine ehemalige Tischlerei, die zu DDR-Zeiten die „Arendseer Schrankwand“ produzierte.



Der verheiratete Familienvater, der in Bielefeld groß geworden ist, unter anderem als ausgebildeter Personenschützer arbeitet und viel Prävention (Verhaltensschulungen, Selbstverteidigung, Antimobbing usw.) betreibt, verweist auf die Vielseitigkeit des leicht nussig schmeckenden Insektenmehls: Auf der Homepage finden sich Zubereitungsempfehlungen, die der 32-Jährige gemeinsam mit einem Sternekoch entwickelt hat.

„Für Kochen, Backen, Grillen, Getränke, im Dip“ – Insektenmehl sei ein Highend-Protein, das einer bewussten Ernährung ausgesprochen dienlich ist. Das Mehl aus Heimchen (Hausgrille, Langfühlerschrecke aus der Familie der Echten Grillen) bringt es zum Beispiel auf 72 Milligramm Eiweiß pro 100 Gramm. Dafür werden die von ihm gezüchteten Grillen und Mehlwürmer gewaschen, geröstet und zu Mehl verarbeitet.



Noch viele Pläne mit der alten Tischlerei

Sancho Müller hat noch viele weitere Ideen und arbeitet an deren Umsetzung. Warum er verschiedene Standbeine aufbaut und was der Mann, der vor gut zehn Jahren in die Seestadt kam und vorher auch als Türsteher in Hamburg gearbeitet hat, gerade aufbaut, lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben.