Produkte mit dem Maskottchen sind bei Touristen in Arendsee sehr gefragt

Gans Agathe findet Sympathien

+ © Christian Reuter Tanja Plohmann, Mitarbeiterin der Luftkurort Arendsee GmbH, präsentiert Produkte mit der Gans Agathe. Das Maskottchen entwickelt sich immer mehr zum Verkaufsschlager. © Christian Reuter

Die Gans Agathe, Maskottchen der Luftkurort Arendsee GmbH, entwickelt sich immer mehr zum Verkaufsschlager. Der Tourismusbetrieb bietet inzwischen eine Reihe von Artikeln mit der Gans an und rührt damit kräftig die Werbetrommel für die Seestadt.

Arendsee. Besonders bei Kindern ist Agathe als Plüschtier beliebt. „Sie verkauft sich sehr gut, die gesamte Auflage aus dem Jahr 2022 ging nach Arendsee“, berichtete Claudia Schulz, Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH, während der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Von Claudia Schulz stammt auch die Idee, mit der Gans Werbung zu machen.

Neu: Umhängebeutel aus Getränkekartons

Die Plüschgans werde in einer Familienmanufaktur in Thüringen mit einer jährlichen Stückzahl von 400 bis 500 produziert. Neuerdings gibt es Agathe sogar mit einem Umhängebeutel aus Recyclingmaterial. Die kleine Tasche wurde aus einem Getränkekarton gefertigt. Bisher ist der Beutel noch leer, aber schon sehr bald soll dort eine Erlebniskarte verstaut werden, mit der Kinder auf eine kleine Schnitzeljagd gehen können, wie Tanja Plohmann, Mitarbeiterin der Tourist-Info, mitteilte.

Erlebniskarte für Kinder

„Auf der Karte wird ein Kreuzworträtsel zu finden sein, und für die richtige Lösung erhalten die Kinder dann eine kleine Überraschung“, erklärt Plohmann.

Doch Agathe gibt es nicht nur als Plüschtier. Die Mitarbeiter der Luftkurort Arendsee GmbH haben neue T-Shirts erhalten, auf denen die Gans abgebildet ist. Die hellblauen Shirts sind bereits im Einsatz, die weißen sollen demnächst folgen und vom Personal am Strand getragen werden. Plohmann: „Damit sind die Mitarbeiter schneller erkennbar, damit Touristen nicht lange suchen müssen, wenn sie Fragen oder ein Problem haben.“



Apropos Touristen. Für sie, zumindest erst einmal für die Kinder, werden dunkelblaue T-Shirts und Basecaps angeboten, auf denen die Gans Agathe natürlich auch nicht fehlen darf. Gerade für Kinder sei ein Sonnenschutz am Strand besonders wichtig. „Wir haben die Hoffnung, dass die Kinder das gut finden werden mit der Gans drauf“, so Plohmann.

Produktpalette auch am Strand

Für Erwachsene sollen die Verkaufsartikel noch kommen. Angeboten werden diese dann, wie die bisherigen Produkte, nicht nur in der Touristinfo, sondern auch am Strand und auf dem Campingplatz sowie auf der Queen Arendsee. Die Gans gibt es zudem noch im Spielzeuggeschäft Goyer.

„Wir haben noch viele Ideen in unseren Köpfen. Ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr neue spannende Dinge rund um Agathe geben wird“, sagte Tanja Plohmann. An Agathe kommt in Arendsee bald niemand mehr vorbei.