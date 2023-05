Orientierungsritt auf zwölf Kilometern rund um den Arendsee

Teilen

Die Reiter mussten auf dem Pferderücken verschiedene Aufgaben erledigen. © Ekkehard Schwarz

Sarah Herrmann und Christina Knust haben den zweiten Oritientierungsritt von Arendsee gewonnen.

Ziemendorf – Bereits zum zweiten Mal wurde im Pferde- und Freizeitparadies in Ziemendorf der Arendseer Orientierungsritt veranstaltet.

„Wir möchten den Arendseer Orientierungsritt als Nachfolger des Arendseer Reitercups in unserem Veranstaltungskalender etablieren. Einmal im Jahr soll dieser unter der Schirmherrschaft der Stadt Arendsee stattfinden. Die Sieger werden dann auf dem Pferdekopf auf dem Marktplatz mit einem Schild angebracht“, kündigte Nicole Zepezauer, zweiter Landesvorstand in der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer (VfD) in Sachsen-Anhalt, vor dem Start der 19 Reiter aus mehreren Bundesländern an. Der unter der Schirmherrschaft der Stadt Arendsee stattfindende Orientierungsritt ging über 20 Kilometer durch die Natur rings um den Arendsee und umfasste fünf Kontroll- und Wertungspunkte. Mit dem Ritt soll die Sportsaison des VfD alljährlich eröffnet werden.

Bereits vor dem Start wurde durch Katrin Bachmann, Landessportwartin Sachsen-Anhalts, die mitgebrachte Ausrüstung der Reitsportfreunde – vom Erste Hilfe-Set über das Anbindeseil bis hin zu Helm und Warnweste –kontrolliert sowie die Gesundheit der Pferde in Augenschein genommen. An den fünf Kontrollpunkten mussten die Reiter dann, um weitere Punkte zu erhalten, Rätsel, GPS-Daten und Ähnliches lösen. Nach der absolvierten Geländerunde wurden noch zwei Geschicklichkeitsübungen auf dem Platz in Ziemendorf absolviert. Dabei ging es vor allem um eine gute Vertrauensbasis zwischen Pferd und Reiter. Am Abend erhielten aus den Händen von Arendsees Bürgermeister Norman Klebe Sarah Herrmann und Christina Knust die Siegerschleifen für ihren ersten Platz. Den zweiten Platz belegten Petra Stolpmann und Tanita Drenikow vor Heidrun Ansorge und Cornelia Ansorge.