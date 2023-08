Nicht alle Bürgermeisterkandidaten werben auf Wahlplakaten für sich

Von: Detlef Güssefeld

Einzelbewerber Tom Klein hat seine ersten Wahlplakate in Arendsee und in den Ortsteilen schon aufgehängt. © Privat

Neben Sachfragen beantworteten die Bürgermeisterkandidaten in Arendsee während ihrer Vorstellung auch die Frage der Ritzlebenerin Katja Kleinau, ob die Bewerber mittels Wahlplakaten auf sich aufmerksam machen. Ein klares Ja kam von Tom Klein (Einzelbewerber), Justin Wellner (Einzelbewerber), Jens Reichardt (Freie Liste) und Norman Klebe (CDU). „Ich bin noch nicht so bekannt, ich brauche Aufmerksamkeit“, erklärte Justin Wellner seinen Entschluss, zu plakatieren.

Arendsee. Norman Klebe hält ebenfalls an dem üblichen Werbefeldzug fest. Seine Plakate würden auch bald zu sehen sein, natürlich umweltfreundlich. Jens Reichardt (Freie Liste) erklärte seine Plakatierungsabsicht, setzt dabei aber gezielt auf Papierplakate statt auf Plastik. Tom Klein (Einzelbewerber) war der erste der Bewerber, der schon seine Werbemittel in den Dörfern angebracht hat – und bereits die Erfahrung machen musste, dass die Plakate in einigen Orten abgerissen worden sind, unter anderem in Schrampe und in Thielbeer.

Bürgermeisterkandidat Nico Fischer wirbt für sich auf seinem Auto. © Privat

Sven Schottenhamel (Arendsee-Land) hatte sich noch nicht entschieden und Nadine Schütte (Einzelbewerberin) wird darauf verzichten, wie sie erklärte. Sie bemühte den Ausspruch von Loriot, der einst sagte: „Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar und leicht zu entfernen.“ Björn Hartmann (Einzelbewerber) hat sich noch nicht entschieden, und Nico Fischer (Einzelbewerber) kündigte drei Plakate an. Er werde diese an seinem Auto anbringen und als Schornsteinfeger durch die Lande fahren. Dort werde er immer wieder an einem anderen Ort gesehen. „Ich bin lieber in Bewegung, als irgendwo rumzuhängen“, sagte er zur AZ.