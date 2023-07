Neuer Arendseer Schützenkönig steht fest

Königsschießen

+ © Schwarz, Eckehard Heinrich Rehr (l.) beglückwünschte Dieter Hohndorf zur Schützenkönigswürde und hängte ihm die Königskette um. © Schwarz, Eckehard

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Eckehard Schwarz schließen

Gut besucht war am Sonnabend das Königsschießen der Arendseer Schützen-Gesellschaft von 1817 auf ihren Schießstand in Zießau. Nachdem im Vorjahr erstmals in der über 200-jährigen Geschichte der Gesellschaft mit Petra Schramm eine Frau beim Königsschießen gewonnen hatte, wollten die Herren ihr beim diesjährigen Schießen nicht nachstehen.

Zießau – Damit alle Teilnehmer die gleichen Voraussetzungen haben, wurde mit dem vereinseigenen Kleinkalibergewehr geschossen. Von den derzeit 51 Schießsportfreunden, davon drei fördernde Mitglieder, die nicht startberechtigt waren, nahmen 23 am Königsschießen teil. Geschossen wurde nach drei Probeschüssen mit drei Schuss aus dem Gewehr auf eine 50 Meter entfernte 10er-Scheibe.



+ Detlef Schramm beim Königsschießen: Er teilt sich mit Harry Güssefeld den 2. Platz. © Schwarz, Eckehard

Nach zweistündigen Wettkampf konnte unter dem anerkennenden Beifall der Schützenbrüder und -schwestern Dieter Hohndorf die Königskette aus den Händen von Heinrich Rehr, dem Vorsitzenden der Schützengesellschaft, entgegennehmen. Er ist der 145. Schützenkönig in der 206-jährigen Geschichte der Arendseer Schützengesellschaft.



„Ich freue mich sehr über die Ehrung als Schützenkönig, zumal ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Mit meinem Schießergebnis von 24 Ringen bin ich durchaus zufrieden“, freute sich Dieter Hohndorf während der feierlichen Königsproklamation.



+ Der neue Schützenkönig Dieter Hohndorf und seine Vorgängerin Petra Schramm. © Schwarz, Eckehard

Nachdem alle Waffen vom Schießstand entfernt waren, wurde dann beim anschießenden Sommerfest des Vereins noch in gemütlicher Runde bei Grillwurst, Steaks und Bier zusammengesessen.



Eine weitere Ehrung gibt es übrigens am 26. August, denn dann wird die Schützenscheibe am Haus des neuen Königs an der Seehäuser Straße angebracht. Eine Königsproklamation auf dem Hornig oder Marktplatz mit Gastvereinen wie in Vor-Corona-Zeiten soll es nach den Wünschen des Vorstandes nicht mehr geben.