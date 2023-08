Neue Kameraden der Kerkauer Feuerwehr vorgestellt

Teilen

Martin Meyer (v.l.) und Felix Magazin probieren die Dienstbekleidung an. Rechts im Bild Kerkaus Ortswehrleiter Heiko Schulz. © Eckehard Schwarz

„Wir wollen gern eine selbstständige Feuerwehr bleiben und nur im Notfall eine Löschgruppe mit unserer eigenen Technik in Fleetmark werden“, betonte Heiko Schulz, der Ortswehrleiter der kleinen Freiwilligen Feuerwehr in Kerkau. Derzeit gibt es dort nur vier aktive Kameraden, daher hatte der Ortswehrleiter zu einem Informationsabend am Gemeindehaus geladen.

Kerkau. Schon seit Monaten hatte er in persönlichen Gesprächen mit den Einwohnern und auch mit einer Postwurfsendung darauf hingewiesen, dass die Wehr dringend neue, vor allem aktive Mitglieder benötigt. Und die aufwendige Werbeaktion zeigt erste positive Ergebnisse, denn mit Felix Magazin und Martin Meyer bekundeten gleich zwei Einwohner in der Wehr mitzumachen. Dies ist besonders erfreulich, da beide sogenannte Rückkehrer sind, die nach längerer Zeit wieder nach Kerkau gezogen sind und sogar bereits eine abgeschlossene Ausbildung als Feuerwehrmann haben.



„Ich war früher sogar Atemschutzgeräteträger und möchte jetzt gern die Funktion eines Maschinisten hier in Kerkau übernehmen“, berichtete Martin Meyer, als er im Feuerwehrgerätehaus einmal seine neue Dienstbekleidung anprobierte.

Interessiert schauen sich Laura Franz und Mario Krause die Technik an, die ihnen Heiko Schulz kurz vorstellt. © Eckehard Schwarz

Doch nicht nur die beiden Feuerwehrleute wollen die Wehr verstärken, zur Freude von Heiko Schulz bekundeten auch Laura Franz und Mario Krause, dass sie sehr gern als Neuzugänge in der Feuerwehr mitarbeiten und an der Ausbildung teilnehmen möchten. Während die beiden neuen Feuerwehrleute im Gerätehaus ihre persönliche Schutzbekleidung anprobierten, zeigte der Ortswehrleiter Laura Franz und Mario Krause die vorhandene Technik. „Das Löschfahrzeug ist zwar schon 30 Jahre alt, jedoch noch in einem guten Zustand. Bei uns hier in Kerkau und Lübbars ist nicht so sehr die Technik, sondern vielmehr die Bereitstellung von Wasser bei einem Einsatz im Dorf das Problem. Wir brauchen dringend einen Tiefbrunnen für die Löschwasserversorgung, und wir wissen sogar schon, wo er am besten hin soll“, berichtete er.



Heiko Schulz, der auch aktives Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr an seinem Arbeitsplatz in Schwerin- Schlossgarten ist, sieht die Wehren, wie er am Info- Abend betonte, besonders auch in den einzelnen Orten in der Zukunft durch den Klimawandel besonders bei Waldbränden gefordert. Daher freut es ihn, dass jetzt in Fleetmark ein neues Gerätehaus entstehen soll.



Der künftig gemeinsame Standort bringe nicht nur bei der Werbung um Mitglieder Vorteile. Denn das Kerkauer Fahrzeug allein locke wohl keinen mehr hinterm Ofen hervor. Mit der Technik in Fleetmark sieht das schon anders aus, und man hat auch eine gute Kinder- und Jugendwehr.



Doch nun will er erst einmal wieder eine regelmäßige Standortausbildung in Kerkau organisieren. Hierzu möchte der Ortswehrleiter auf die Wehr in Fleetmark zugehen und ihnen anbieten, an der Grundausbildung freitags ab 19 Uhr in Kerkau teilzunehmen, wenn einige Mitglieder aus zeitlichen Gründen nicht an ihrer Ausbildung sonnabends teilnehmen können.