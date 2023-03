Bunte Kinderhände zur Premiere

Von: Detlef Güssefeld

Die Kinder hinterließen ihre Handabdrücke an der Wand im Leseraum. © Harry Güssefeld

20 Kinder der evangelischen Grundschule Salzwedel hatten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Birgitt Matthé eine besondere Aufgabe: Im Rahmen ihres dreitägigen Aufenthaltes im Kindererholungszentrum (KiEZ) Arendsee weihten sie am Donnerstag den Lesekeller ein.

Ein kleines Blockflötenkonzert gab es zur Eröffnung des Lesekellers im KiEZ Arendsee. © Harry Güssefeld

Arendsee – Die Einrichtung war schon vor Monaten provisorisch im Freizeithaus eröffnet worden, nun aber in den Keller im „Haus Salzwedel“ umgezogen. Die Einweihungsfeier gab es mit einem Programm: Zunächst gab es ein Blockflötenspiel. Geboten wurden von vier Schülern die Lieder „Trat ich heute vor die Türe“ und „In einem kleinen Apfel“. Dann durften alle Kinder ihren Handabdruck an einem Baum als Wandgemälde hinterlassen. Gebastelt wurde auch. Und das Besondere war, dass auch ein Klassenfahrten-Tagebuch geschrieben wurde. Inhalt waren die Aktivitäten der drei Tage: So ein Selbstverteidigungskurs. Spannend war auch das Eintauchen in die Dunkelheit. Dabei sollte nachempfunden werden, wie sich blinde Menschen im Alltag orientieren müssen. „Und es wurde noch die klassische Postkarte nach Hause geschrieben“, freute sich KiEZ-Chefin Kirsten Hohmeyer. Spannend war es dann bei der Namensgebung des bis dato als „Leseclub“ bezeichneten Bücher- und Freizeitkellers. Es gab viele Ideen, doch schließlich setzte sich „Lesekeller“ durch. Wichtig war schließlich, dass jedermann sofort erkennt, welchen Zweck diese Räume erfüllen sollen. Ein Relaxraum, ein Bastelraum, ein Leseraum und eine Küche stehen zur Verfügung. Die genauen Öffnungszeiten, auch für Kinder und Jugendliche außerhalb des KiEZ, stehen noch nicht fest, hieß es. Für die Drittklässler aus Salzwedel war es schon eine besondere Aktion, diese Einweihung des Lesekellers. Schließlich haben sie etwas Bleibendes hinterlassen: einen Namen und ihre Handabdrücke. Es gab auch Waffeln, frisch gebacken. Bei dem Schnee vor der Tür wurde es plötzlich etwas weihnachtlich. Mitten im März. Die Grundschule aus Salzwedel ist des Öfteren mit Schülern im KiEZ, verriet die Lehrerin. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Kinder aus der Baumkuchenstadt an den Arendsee kommen.