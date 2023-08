Ministerin Lydia Hüskens auf Stippvisite im Arendseer KiEZ

Von: Detlef Güssefeld

Kirsten Hohmeyer (l.) führte Ministerin Lydia Hüskens (FDP) über das Gelände des KiEZ Arendsee. © Harry Güssefeld

Auf ihrer Sommertour machte Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), am Montag, 7. August, Station in Arendsee. Auf Einladung des liberalen Kreisvorstandes besuchte sie das KiEZ am Lindenpark. Dort informierte sich die Politikerin über die Kindereinrichtung und das aktuelle Ferien- und Freizeitangebot.

Arendsee. Natürlich galt ihr Augenmerk dabei auch der Digitalisierung. Der Breitbandanschluss der Einrichtung wird dringend gebraucht und ist auch endlich in der Umsetzung, sagte KiEZ-Geschäftsführerin Kirsten Hohmeyer. Nachfragen der Gäste und Veranstalter nach Internet und WLAN konnten bislang meist nur unzureichend bedient werden oder es waren Notlösungen erforderlich, so Hohmeyer.

Um die Verkehrsinfrastruktur ging es im Gespräch mit Arendsees Stadtrat und Wirtschaftsausschussvorsitzendem Jens Reichardt (Freie Liste), der den Besuch der Ministerin nutzte, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Konkret sprach er den Bau der Bundesstraße 190n und den dringend benötigten Ausbau von Radwegen an. Es sei unbefriedigend, dass der Lückenschluss zwischen Arendsee und Seehausen nicht erfolge, weil irgendwann die neue Bundesstraße kommen soll, so Reichardt. Die Ministerin betonte, dass die Landesregierung an der B190n festhalte und die Planungen auch laufen.



Einen Termin für die Realisierung wurde indes nicht genannt. Auch sei ihr bewusst, dass mehr sichere Radwege benötigt und gewünscht werden. Dazu sei, so die Ministerin, ein lokales Radverkehrskonzept erforderlich.

Ein solches soll es im Altmarkkreis Salzwedel bald geben. Auf Antrag der Fraktion Freie Liste hat der Kreistag in Salzwedel dies Ende vergangenen Jahres beschlossen, machte Jens Reichardt deutlich.



Beim Ausbau des Radwegenetzes in ländlichen Regionen, wie zum Beispiel in der Altmark, müsse man verstärkt auf den Ausbau eines multifunktionalen ländlichen Wegenetzes setzen, betonte die Ministerin.



Doch dazu sei es jedoch erforderlich, dass die Förderbedingungen für den Ausbau ländlicher Wege deutlich verbessert werden, so Reichardts Forderung an die Politik in Land und Bund.