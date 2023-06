Mindestens sechs Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Arendsee

Tom Klein: „Je mehr antreten, desto besser“

+ © Heymann, Jens Wer wird vom Rathaus in Arendsee aus künftig die Geschicke der Einheitsgemeinde als Bürgermeister leiten? Am 24. September haben es die Bürger in der Hand, dies bei der Wahl zu entscheiden. © Heymann, Jens

Für die Bürgermeisterwahl der Einheitsgemeinde Arendsee gibt es inzwischen mindestens sechs Kandidaten.

Arendsee. Der parteilose Tom Klein hatte als erster Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Jens Reichardt (Freie Liste), Nadine Schütte (Einzelkandidatin, unterstützt von der Linken) und Sven Schottenhamel (Arendsee Land) wollen ebenfalls bei der Wahl antreten.

Reichardt und Schottenhamel gehören im Arendseer Stadtrat zur gleichen Fraktion. Auch Norman Klebe (CDU), seit 2009 als Bürgermeister im Amt, will sich erneut dem Votum der Wähler stellen. Er wird von der CDU und der SPD unterstützt. Mit Nico Fischer gibt es nun einen weiteren Bewerber. Der Schornsteinfeger hält sich ansonsten aber noch bedeckt, wie er am Mittwoch, 31. Mai, gegenüber der AZ erklärte. Was sagen die Kandidaten dazu, dass sich so viele zur Wahl stellen wollen, sogar zwei aus der gleichen Fraktion?

„Wir sind eine Fraktionsgemeinschaft. Die Entscheidung hat nichts mit Differenzen in der Fraktion zu tun“, sagte Reichardt. Die Aufstellungen von Schottenhamel und seiner Person seien reine Entscheidungen der Wählergemeinschaft Arendsee Land beziehungsweise der Wählergemeinschaft Freie Liste. Die große Bewerberzahl bezeichnet Reichardt als „ein Zeichen der großen Unzufriedenheit mit dem Bürgermeister“.

Das sieht auch Sven Schottenhamel ähnlich: „Es ist gut, dass die Auswahl und das Spektrum so groß sind. Jeder bringt ein anderes Potenzial mit.“ Die Bürgermeisterwahl sei für ihn eine Personenwahl.



„Je mehr antreten, desto besser. Dann haben die Leute wenigstens eine Auswahl“, äußert Tom Klein. Und gibt sich sehr selbstbewusst: „Ich bin dafür angetreten, um zu gewinnen. Warten wir ab, wie die Masse abstimmt.“ Kommunalpolitische Erfahrungen habe er noch keine gesammelt.



Für Nadine Schütte ist die große Bewerberzahl „ein Zeichen dafür, dass in unserer Einheitsgemeinde Demokratie gelebt wird und viele mitgestalten wollen“. Eine aktive Wahl zu haben, sei für den Bürger das Beste. Bei der Wahl solle der beste Bewerber gewinnen, sagt Schütte.



Amtsinhaber Norman Klebe sieht die hohe Bewerberzahl als „gutes Beispiel für unsere Demokratie“ an. bei seiner ersten Kandidatur im Jahr 2009 habe es auch sieben Kandidaten gegeben. Wer sich noch für das Bürgermeisteramt bewerben will, hat für das Einreichen der Unterlagen noch bis zum 17. Juli um 18 Uhr Zeit. Dann endet die Bewerbungsfrist, so Klebe.