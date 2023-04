Tarifverhandlungen bei Jackon Insulation

Von: Jens Heymann

Dutzende Mitarbeiter von Jackon Insulation versammelten sich am Dienstag zum Schichtwechsel vor dem Betrieb in Mechau. Gewerkschaft, Betriebsrat und Unternehmen befinden sich in laufenden Tarifverhandlungen. © Heymann, Jens

Mehrere Dutzend Mitarbeiter des Dämmstoffherstellers Jackon Insulation haben sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr vor dem Betriebsgelände auf Initiative der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zur „politischen Mittagspause“ versammelt. Die Aktion ist ein sichtbarer Teil der laufenden Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmen.

Mechau – IG-BCE-Sekretärin Christina Scheidt informierte die Versammelten über den Stand der Gespräche, über die Ziele und mögliche Konsequenzen, sollte der Verhandlungsprozess nicht wie erhofft vorankommen. Bis Oktober will IG BCE einen Tarifvertrag für die mehr als 250 Beschäftigten in Mechau unter Dach und Fach gebracht haben, der sich dem Flächentarif Chemie Ost annähert. Die Jackon-Mitarbeiter liegen nach Angaben von Gewerkschaft und Betriebsrat im Durchschnitt 18 Prozent darunter. Des Weiteren will IG BCE dafür Sorge tragen, dass bereits in der Vergangenheit vereinbarte Leistungen wie zusätzliche Urlaubstage bei besonderen Anlässen, mobiles Arbeiten, Arbeitszeitregelungen, Urlaubsgeld und die Betriebskantine erhalten bleiben. Die IG BCE gab an, dass in der zweiten Tarifrunde unter anderem eine 1500-Euro-Inflationsprämie mit dem Arbeitgeber vereinbart werden konnte. Aktuell gebe es bei Jackon keinen Tarif, hieß es vor Ort.

Christina Scheidt sprach von Faktoren der Unsicherheit in der Belegschaft, die sich beispielsweise durch den Verkauf des Unternehmens an die norwegische Bewi-Group aufgestaut hätten. Bei möglicher Verhandlungsverschleppung drohte sie bereits mit einem Warnstreik.



Die Jackon-Spitze gab zum Auftritt der Gewerkschaft am Dienstag auf Nachfrage der AZ keine Stellungnahme ab. Man hätte bis zum Morgen nichts davon gewusst, so Personalleiter Uwe Hermanni.