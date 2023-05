Maibaum auf Arendseer Marktplatz von AfA-Mitgliedern aufgestellt

Torsten Nilson und 19 starke Männer

+ © Eckehard Schwarz Der Maibaum wurde von den AfA-Männern in mehreren Abschnitten aufgerichtet. © Eckehard Schwarz

Bereits seit dem Jahr 2016 wird in Arendsee ein stattlicher Maibaum von der Gruppe „Aktiv für Arendsee“ (AfA) aufgestellt. „Wir haben den Maibaum schon sechs Mal auf- und natürlich auch wieder abgebaut und in Zühlen eingelagert. Nur einmal mussten wir wegen Corona unser Maibaumaufstellen ausfallen lassen“, berichtete Ronald „Pit“ Krüger, der Leiter der Aufstellaktion von der AfA auf dem Arendseer Marktplatz, die am Freitag, 28. April, wieder von sehr vielen Schaulustigen verfolgt wurde.

Arendsee. Nur Torsten Nilson aus Arendsee interessierte das Maibaumaufstellen zur Verwunderung der Gäste wenig. Er war auf der Auffahrt zum Marktplatz „angeklebt“. Doch nicht etwa weil er damit für mehr Klimaschutz protestieren wollte. Seine Freunde und Bekannten hatten ihn dort an ein Verkehrsschild angekettet, weil er mit 40 Jahren noch immer nicht verheiratet ist.

+ Torsten Nilson sitzt mit einem Stück der abgebauten Tribüne in der Einfahrt zum Marktplatz. © Eckehard Schwarz

Doch die 19 Männer der AfA ließen sich nicht lange abhalten. Sie zogen kurz entschlossen das Schild aus seiner Betonhülse, und schon war der lautstark protestierende Mann aus der Einfahrt geräumt. „Das war alles nur Spaß und mit der AfA abgesprochen“, klärte er hinterher die Schaulustigen auf.



Dann konnte der mit knapp 15 Metern wahrscheinlich längste Maibaum in der Altmark mit einem historischen Traktor vom Typ Aktivist, Baujahr 1950, von Hagen Weiß auf den Marktplatz gefahren werden.



Unter dem Kommando von Ronald „Pit“ Krüger gelang es den AfA-Männern, in etwas mehr als einer halben Stunde den doch recht schweren Baum in die 80 Zentimeter tiefe Rohrhülse auf dem Marktplatz zu setzen.



Gefällt wurde die stattliche Lärche bereits im Jahre 2019 auf dem Gelände des Wasserwerkes in Arendsee. Sie wurde im Vorjahr das erste Mal aufgestellt, da der bis dahin verwendete Baumstamm einige senkrechte Schwundrisse bekommen hatte.



Für diese anstrengende Arbeit gab es von den Besuchern viel Beifall, als der Baum in die Haltehülse im Boden rutschte und von Martin Retzlaff und seinen Helfern fachgerecht verkeilt wurde.



Anschließend gab es als verdienten Lohn für ihre Arbeit für die AfA-Männer erst einmal einen Kasten Bier von den Frauen des Vereins „Rund um den Arendsee“.



+ Nach getaner Arbeit gab es für die fleißigen Männer einen Kasten Bier von den Frauen des Vereins „Rund um den Arendsee“. © Eckehard Schwarz

„Wenn alles klappt, wird auch eine LED-Lichterkette, die wir noch von der Lichterfahrt im Advent haben, leuchten. Leider geht sie nur auf Batterie und wird also nach wenigen Tagen erlöschen. Vielleicht finden wir ja einen Sponsor, der uns eine schöne Kette mit Solarlicht kauft“, berichtete Martin Retzlaff, der die LED-Kette mitbrachte.



Nach den Vorstellungen der AfA-Mitglieder soll der Maibaum jetzt bis zum Pfingstfest die Einwohner und ihre Gäste auf dem Marktplatz begrüßen.