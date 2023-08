Lichterfest in Arendsee: Für alle Geschmäcker etwas dabei

Die Feuershow der Gruppe „Pyro-Romantika“ aus Braunschweig war der Höhepunkt des Lichterfestes. © Schwarz, Eckehard

Auch kurze Regenschauer konnten den großen Besucherandrang zum 16. Lichterfest auf der Festwiese Bleiche in Arendsee nicht stoppen: An beiden Tagen – Warm up-Party am Freitag und das eigentliche Fest am Sonnabend – bildeten sich zur Freude der Veranstalter um Maik Wenzel und den SV 1920 Arendsee zeitweise längere Schlangen am Einlass. Wieder einmal war das Konzept aufgegangen und das Fest bot Höhepunkte für die ganze Familie.

Arendsee – „Das war ein gelungenes Fest, wir konnten mit unseren Kindern hingehen und später als ,Ü 40’ toll Party machen“, resümierte eine Familie aus Osterburg.

Gute Laune auf der Festwiese: Die Regenschauer konnten der tollen Stimmung nichts anhaben. © Schwarz, Eckehard

Der SV Arendsee nutzte das Lichterfest auch, um für sich Werbung zu machen. So verkauften die Mitglieder der erst im vergangenen Jahr gegründeten Sektion Dart fleißig Bier und ihr Chef Jan Hagemann lud die Besucher bei einem Gespräch auch gern ein, einmal zu einem Schnupperspiel immer mittwochs oder freitags ab 18 Uhr in das Vereinshaus zu kommen.



Polonaise durch die Besucherreihen. © Schwarz, Eckehard

Am späten Sonnabendnachmittag lockte auf der Festwiese neben einem großen Kettenkarussell und einigen Ständen besonders die Kinderanimation von Käpt’n Fritz Brause die Jüngsten an. Bei Liedern wie „Aramsamsam“ wurde fleißig getanzt, und bei der anschließenden Polonaise nahm die Schlange der Kinder durch die Tischreihen gefühlt kein Ende. Gut besucht war auch die Hüpfburg, und beim Sackhüpfen gab es viele junge Bewerber.



Jan Hagemann (Mitte) und seine Dart-Freunde im Gespräch mit Gästen. © Schwarz, Eckehard

Am Abend war ein Verkaufsstand für blinkende und leuchtende Party-Utensilien sehr gefragt, und nicht nur Kinder machten mit ihren leuchtenden Kronen, Blumenkränzen und vielem mehr das Fest zu einem wahren Lichterfest.



Sackhüpfen gehörte zu den viel gefragten Angeboten für die Jüngsten. © Schwarz, Eckehard

Für die richtige Partystimmung sorgten DJ Chrischan und DJ Bierchen. Sie hatten auch wieder mehr als eine Woche lang an einer Lasershow gearbeitet, die sie dann in den Nachthimmel zauberten. Der Höhepunkt am späten Abend war die Feuershow von „Pyro-Romantika“ aus Braunschweig. Die beiden Darsteller begeisterten mit Fackeln und Feuerwirbel.