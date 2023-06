Lessing-Ganztagsschüler aus Salzwedel lernen Natur bei Vissum kennen

Auf der Suche nach interessanten Insekten und anderen Tieren: 22 Mädchen und Jungen der Lessing-Ganztagsschule Salzwedel verbrachten auf Einladung des Naturerbevereins Vissum einen Projekttag in der Natur. © Eckehard Schwarz

„Wir möchten im Rahmen unseres Projekttages den Kindern die Natur und das Naturerlebnis näher bringen. Im Unterricht haben wir die Tiere und Pflanzen bereits vorgestellt, doch es ist ja nicht nur für die Kinder wesentlich interessanter, einmal selbst Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und so die Freude und das Interesse an der Natur zu wecken“, freute sich Lehrerin Bettina Mende von der Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule Salzwedel am Freitag, 2. Juni, in Vissum.

Vissum. Auf Anregung des Elternbeirates um Janett Benecke war die Lehrerin der Klasse 5 B im Rahmen des projektorientierten Lernens zum Thema Umwelt und Natur an den Naturerbeverein Vissum herangetreten, um einmal einen solchen Projekttag in der Natur durchzuführen.

Mit Begeisterung lernten die 22 Jugendlichen während eines Rundganges rings um das Gelände des Naturlehrpfades viel Wissenswertes, unter anderem über die verschiedenen Insekten und Tiere, die an einem kleinen Tümpel leben.

Stolz zeigen sie ihre gefundenen Kaulquappen: Mika Hartung, Veronika Milaski und Reem Ahmad (v.l.). © Eckehard Schwarz

„Die Erdkröten haben hier bereits gelaicht, und es sind junge Kaulquappen da. Diese werden den kleinen See jetzt bald verlassen“, berichtete Ulf Müller, der Vorsitzende des Naturerbevereins, den Kindern. Doch den Schulkindern wurde nicht nur beim Rundgang durch den Wald viel Wissen vermittelt. Auf der Beobachtungsterrasse am Wohnwagen des Vereins zeigte das Vereinsmitglied Martin Fischer den Jugendlichen die verschiedensten Objekte aus dem Wald.



„Heißt es Geweih oder Gehörn?“ Martin Fischer (l.) stellte den Schülern die Tiere des Waldes vor. © Eckehard Schwarz

„Ist dies ein Geweih oder ein Gehörn?“ war eine der Fragen, die die Kinder beantworten mussten.



Wie Mika Hartung, Veronika Milaski und auch Reem Ahmad berichteten, ist es für sie ein sehr interessanter Projektausflug gewesen. „Man hat interessante Tiere kennengelernt und konnte diese sogar teilweise in der Hand halten“, freuten sie sich in einer Pause, bei der es frisches Obst zur Stärkung für alle gab.



Zum Abschluss des erstmals in dieser Form von der Lessing-Ganztagsschule durchgeführten Projekttages bedankte sich im Namen aller Schüler und Betreuer die Klassensprecherin Reem Ahmad bei den Mitgliedern des Naturerbevereins für den gelungenen Tag in der Natur bei Ulf Müller mit einer kleinen Spende für den Naturschutz.

Wie Ulf Müller betonte, steht der Naturerbeverein den Schulen gern für weiteres projektorientiertes Lernen im Rahmen eines Bildungstages in der Natur als Partner zur Verfügung.



Bereits am Freitag, 23. Juni, wollen sich die Mitglieder wieder zu ihrem monatlichen Treffen zusammenfinden, um den weiteren Einsatz für die Natur sowie neue interessante Vorhaben gemeinsam zu besprechen.