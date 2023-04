Mechauer Orgel soll repariert werden

Eine der letzten noch spielbaren Orgeln der Region befindet sich in der Kirche in Mechau. Das 1931 gebaute Instrument soll umfassend restauriert werden. © Privat

Sie wurde im Jahr 1931 gebaut und ist eine der letzten spielbaren Orgeln in der Altmark: Bei dem Musikinstrument in der Kirche von Mechau handelt es sich um ein besonderes historisches Kulturgut.

Mechau – Seit der bislang letzten Restaurierung sind bereits 20 Jahre verstrichen, seitdem hat der Zahn der Zeit sichtbar an der Orgel genagt. Das ortsansässige Unternehmen Jackon Insulation, gleichzeitig einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde und der Altmark, unterstützt die nun notwendigen Reparaturarbeiten des Musikinstrumentes mit einer Spende.

Pfarrerin Maria Eichenberg weiß genau um den besonderen Wert des Tasteninstruments: „In unserem Pfarrbereich mit 22 Kirchen ist sie eine von nur noch vier spielbaren Orgeln. In allen anderen Kirchen sind die Instrumente schon ausgebaut worden oder nicht mehr spielbar.“ Die lang anhaltende Trockenheit der vergangenen Sommer sowie winterliche Mitbewohner – unter Naturschutz stehende Fledermäuse – haben der Orgel in der Kirche Mechau allerdings zugesetzt, sodass das Kirchspiel nun mit eigenen Mitteln die Reparatur in Auftrag geben will. Fördermittel seien dafür nicht zu erwarten, daher ist jede Spende willkommen.



Nach den Worten von Pfarrerin Eichenberg haben sich die Gemeindeglieder für die Investition von rund 6000 Euro entschieden, um das Orgelspiel im heimischen Kirchspiel zu erhalten. „Orgeln sind ein europäisches Kulturgut, das leider etwas in Vergessenheit geraten ist“, sagt die Seelsorgerin. Schon jetzt freue sich die Gemeinde darauf, die Orgel in Mechau bald wieder in frischem Glanz erleben und vor allem wohltönend hören zu können. Eichenberg dazu: „Meistens nutzt man eine Orgel, um möglichst laut ein Danke in den Himmel aufsteigen zu lassen. Darum steht an der Orgel ein Liedvers, der mit ,Lobe‘ beginnt.“