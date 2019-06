Kraatz: Störche Paul und Paula müssen Nachwuchs gegen Greifvögel schützen

Zwei Knäuel in luftiger Höhe

+ © Zemke Paul (oder Paula) mit Nachwuchs im Nest bei Westphals in Kraatz. Sie haben einen schönen Rundumblick. © Zemke

Kraatz – Gestern Vormittag in Kraatz: Auf dem Gehöft Westphal steht ein Storchennest, in dem zwei Junge, gut behütet von den Eltern, sind. Paul und Paula, so gab man 2011 den Alten die Namen, müssen auch aufpassen.