Kommunales Wärmekonzept: Manche nähern sich, andere bleiben fern

Von: Jens Heymann

Bezahlbare Energie ist zuletzt zum zentralen Thema der Gesellschaft geworden. In Arendsee gibt es Bestrebungen nach einem Wärmekonzept – und einen Beschluss. © Heymann, Jens

Prognostizierter Klimawandel, kein billiges Gas mehr aus der Pipeline, dazu die allgemeine Inflation – dass sich die Welt in der jüngeren Vergangenheit in eine für viele Menschen ungünstige Richtung weitergedreht hat, spürt die Allgemeinheit vor allem im eigenen Geldbeutel. Da erscheint die politische Initiative in Arendsee in Sachen Wärme-Nahversorgung geradezu opportun. Und wieder einmal ist es die Fraktion Arendsee-Land / Freie Liste, die per Stadtratsbeschluss Druck auf die Gemeinde ausübt.

Arendsee – „Die sichere Versorgung der Einwohner und Unternehmen in unserer Einheitsgemeinde mit bezahlbarer Wärmeenergie ist ein wichtiges politisches Ziel der kommunalen Daseinsfürsorge“, heißt es zur Begründung. Ein Wärmeplan für Arendsee sei daher sinnvoll und werde darüber hinaus gefördert. Bis Ende 2025 soll der Wärmeplan für alle Ortschaften stehen, inklusive der Analysen des Ist-Zustandes und von Einspar- bzw. Ausbaupotenzialen. Nach AZ-Informationen gibt es in Sachsen-Anhalt bislang lediglich eine Handvoll Kommunen, die mit der Planung begonnen haben.

Die Wärmeziele finden in Arendsee nicht ungeteilte Zustimmung. Das zeigt schon allein das Abstimmungsergebnis im Stadtrat, das mit elf zu acht recht knapp ausfiel. Auch danach noch wurde seitens der Verwaltung die Sinnhaftigkeit infrage gestellt; es handele sich um eine enorme personelle Herausforderung und sei womöglich für kleine Kommunen (unter 20 000 Einwohner) auch keine Pflicht, hieß es dazu. Später hat sich das Rathaus aber doch ins Zeug gelegt – es wurden rund 100 000 Euro an Kosten für das Konzept ermittelt, die zu 90 Prozent gefördert würden. Durch Zusammenarbeit mit der Hansestadt Salzwedel (hat mehr als 20 000 Einwohner) könnte der Eigenanteil von 10 000 Euro geteilt werden.



Bislang ist Arendsee bei verschiedenen Energieprojekten noch nicht so recht vorwärtsgekommen. Das Erneuern der Rathausheizung steckt aktuell fest (nun Wärmepumpe im Gespräch); der diskutierte Anschluss von öffentlichen Gebäuden im Umkreis wurde erst einmal zerredet. In Sachen Klimamanagement ging es für die Einheitsgemeinde trotz Bemühungen aufgrund der Kostenfrage nicht weiter. Ganz zu schweigen von alten Zöpfen wie der Geothermie.



Nachbar Salzwedel hat am Mittwoch eigene Weichen gestellt. Die Stadt wartet seit 2021 auf Fördermittel für Klimaschutzmanagement, will notfalls auch ohne eine Stelle ausschreiben. Die Aufgabe sei „zwingend erforderlich“. Dazu wurden Sperrvermerke im Haushalt aufgehoben.



Zurück nach Arendsee und zum Wärmeplan: Ein kommunaler Vorstoß böte nebenbei auch Orientierung für Privatleute, hieß es. Diskussionen über Heizungsaustausch, -verbote und Fristen gibt es ohnehin bundesweit.