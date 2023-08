Kleinaus Ortsbürgermeister nutzt Aktion für Radwege-Werbung

Von: Detlef Güssefeld

Auch Fahrradfahrer auf der Landesstraße 1 wünschen sich einen Radweg, um sicher unterwegs zu sein. © Privat

50 Radfahrer des Vereins „Changing Cities“ radeln Ende August von Bremerhaven nach Berlin und werben für das Verkehrsmittel Fahrrad und mehr Radwege in den Regionen. Das will Kleinaus Ortsbürgermeister Sven Schottenhamel als Anlass nehmen, noch einmal auf seine Forderung nach Radwegen in der Region Arendsee aufmerksam zu machen. Es ist ihm nun gelungen, dass die Tour am Dienstag, 29. August, ab 12.30 Uhr einen Stopp auf dem Marktplatz in Arendsee einlegt.

Arendsee. „Ich freue mich, dass mit den Radlern Menschen auch Arendsee kommen, die die gleichen Ziele verfolgen wie wir hier in der Region“, so Sven Schottenhamel gegenüber der AZ. Schottenhamel hatte für Aufsehen gesorgt, nachdem er wiederholt auf den fehlenden Radweg zwischen Kleinau/Lohne und Arendsee aufmerksam gemacht und die Verwaltungen kritisiert hatte.

Er moniert, dass die Verwaltung nicht intensiv an der Lösung der Problematik arbeitet. „Es geht nicht nur um uns hier, sondern auch eine Vernetzung. Und ganz dringend auch um den Radweg zwischen Leppin und Seehausen“, so Schottenhamel. Der wurde immer wieder verschoben, weil ein Zusammenhang mit der geplanten B190n als Ausrede konstruiert wurde.



Komme die, sei ein Radweg neben der alten B 190 nicht mehr notwendig, hieß es immer wieder auch aus Magdeburg. „Die Verwaltungen müssen ihre Hausaufgaben machen. Wir gehen in Zukunft von einer drastischen Erhöhung des Fahrradverkehrs aus“, so Kleinaus Ortschef. Und das erfordere ein Umdenken.



Am besagten Dienstag, 29. August, will Schottenhamel die Radfahrer-Truppe begrüßen und etwas zur Situation in der Region Arendsee sagen. „Die Schule ist informiert, denn es geht ja auch um eine Infrastruktur für die Schüler, wenn sie von Ort zu Ort fahren, so auch von Fleetmark auch Arendsee ohne Radweg“, erklärt Schottenhamel.



Rund eine Stunde solle die kleine Versammlung dauern. Und ganz sicher im Visier: Der fehlende Lückenschluss zwischen Leppin und Seehausen.



„Denn keiner kommt freiwillig auf die Idee, dort mit dem Fahrrad unterwegs zu sein“, machte er deutlich.