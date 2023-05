Klaus Lühe führt Besucher zum Windmühlentag durch Arendsees letzte Mühle

Hobbymüller Klaus Lühe (l.) zeigte unter anderem der dreijährigen Mila und ihrem Vater Christian das Innere der Mühle und wie diese aufgebaut ist. © Schwarz, Eckehard

„Ich mache schon Führungen in unserer Mühle, seit ich acht Jahre alt war. Damals in den 50er-Jahren kamen noch viele Besucher aus dem Westen und freuten sich, dass ich so viel von der Mühle wusste“, berichtete Hobbymüller Klaus Lühe. Immer wieder musste er Besucher durch die letzte von einst sieben Arendseer Windmühle führen, die bereits im Jahre 1731 erbaut wurde und erst 1953 außer Betrieb genommen wurde. Zuletzt beim diesjährigen Mühlentag am Pfingstmontag.

Arendsee – Bei seinen Führungen zeigte er den Besuchern nicht nur die sehr interessante Technik der Mühle, sondern berichtete auch vom wenig romantischen, oft sehr harten Leben eines Müllers. Viele Besucher wollten auch Genaueres zur Konstruktion einer Bockwindmühle wissen. So berichtete Klaus Lühe dem erstaunten Zuhörer, dass eine Bockwindmühle bis zu 50 Tonnen Eigengewicht hat und das gesamte Tragwerk aus Eichenholz besteht.

Der Fußboden und die Wände sind dagegen aus weicheren Kiefernholz und die Flügel zumeist aus Pappelholz. „Es ist sehr schön, dass die Mühle offen steht und man sie heute unter fachkundiger Leitung auch in Ruhe einmal ansehen und erklären lassen kann“, freute sich ein Ehepaar aus Bretsch, das das schöne Wetter für einen Ausflug nach Arendsee nutzte und es sich nicht entgehen ließ, die Mühle genauer in Betracht zu nehmen.

Viele Besucher besuchten den Markt an der Mühle. © Schwarz, Eckehard

Neben der alten Mühle lockte bei herrlichem Sonnenschein am Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag wie seit vielen Jahren auch ein schöner Markt vor der Mühle, der von Marktleiter Heiko Seifert organisiert wurde, die Besucher und Schnäppchenjäger aus der ganzen Altmark an. Diese fanden ein reichhaltiges Angebot vor, das das Sammlerherz oft höherschlagen ließ.

Neben alten Gebrauchsgegenständen wurden wieder Bücher, alte Schallplatten und allerlei gebrauchter Hausrat an den vielen Ständen angeboten. Doch auch neuwertige Textilien, Computerspiele, Spargel, Käse, süße Leckereien, Fisch aller Art, Blumen und vieles mehr waren in der Angebotspalette der Händler zu finden.