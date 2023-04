Kinder ziehen beim Ostersingen in Ziemendorf von Haus zu Haus

Die Kinder singen vor einem Haus in Ziemendorf. Das Ostersingen in dem Dorf gehört zu den ältesten erhaltenen Osterbräuchen in der Altmark. Es wurde bereits im 19. Jahrhundert in Schriften erwähnt. © Eckehard Schwarz

Zu den ältesten erhaltenen Osterbräuchen in der Altmark gehört das Ostersingen in Ziemendorf, welches bereits im 19. Jahrhundert in Schriften erwähnt wurde. Auch in diesem Jahr fanden sich am Ostersonntag, 9. April, früh um 9 Uhr die Kinder aus dem Dorf vor dem Feuerwehrgerätehaus ein, um dann mit Beuteln und Taschen versehen ihren etwa zweistündigen Rundgang durch das Dorf zu beginnen.

Ziemendorf. Seit 1992 führen sie die von Heidi Hefelkerl gefertigte Osterhasenfahne mit auf ihrem Rundgang. „In der Nachkriegszeit wurden auch die Rote Fahne und sogar die DDR-Fahne von den Kindern mehr aus Spaß mitgeführt“ berichtete eine ältere Frau während des Rundgangs. Sie kannte noch die plattdeutschen Reime, die von den Kindern einst gesungen wurden. In diesem Jahr besuchten die Kinder mit ihren Bollerwagen und begleitet von ihren Vatis die Einwohner an der Dorfstraße.

Mit viel Gelächter ging es von Haus zu Haus, und die Kinder sangen vor jeder Haustür ihr Lied: „Heidideldumdei, gibt uns das Osterei! In unsere Osterkiep, dann werden wir seelig und wie wern rieck. Wir wünschen dem Herrn einen goldenen Tisch, an allen vier Ecken gebratenen Fisch und in der Mitt‘ ein Gläschen Wein, das soll dem Herrn sein Schlaftrunk sein. Wir wünschen der Frau eine goldene Kron, und übers Jahr einen kleinen Sohn. Zehn Eier, sechs Dreier oder ein großes Stück Speck, sonst gehen wir gar nicht wieder weg!“



Die Kinder mit ihrer Osterhasenfahne vor der Dorfkirche. © Eckehard Schwarz

Gibt dann die Familie den Kindern Eier, Süßigkeiten oder etwas Geld, singen sie aus Dankbarkeit: „Sie haben uns eine Verehrung gegeben, der Herrgott lässt Sie in Frieden leben. In Fried und Freud das ganze Haus, das Unglück fliegt zum Schornstein hinaus!“.



Für geizige Menschen, die den Kindern nichts für ihren Gesang geben oder sie gar davon jagen, haben die Kinder noch ein besonderes Lied: „Witten Twern, twatten Twern, dat olle Wief dat gift nicht gern!“.



Doch die meisten Ziemendorfer gaben den Kindern gern eine kleine Ostergabe, gingen sie doch selber einmal als Kinder von Haus zu Haus. Und so manch eine Familie bedankte sich auch noch mit einem kleinen Aufwärmtrunk, den die begleitenden Väter natürlich auch gern annahmen.