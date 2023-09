Kaulitzer Höfe bereichern „Wagen und Winnen“ mit Nachhaltigkeit

Von: Leif Goetzie

Chrissida (v. l.), Susanne Klingenberg, Lex, Petra Schrimpf und Anna freuen sich auf das „Wagen-und-Winnen“-Wochenende. Mit der Veranstaltung haben sie mehrheitlich Erfahrung. © Goetzie, Leif

Als Treffpunkt ist die Storchenguckerbank verabredet. Mitten in Kaulitz, vor dem Haus von Petra Schrimpf sammeln sich die Künstler, Musiker, Freigeister des Ortes. Es ist ein bunter Mix an Menschen, eine heterogene Gruppe, und dennoch in einem verbunden: Sie sind kreativ und erfrischend unkonventionell.

Kaulitz – Wenn am kommenden Wochenende das Kunstfestival „Wagen und Winnen“ zum elften Mal stattfindet, sind auch sie dabei. Das Programm reicht von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September.

Schrimpf öffnet an allen drei Tagen und wird unter anderem mit ihren Mosaikkunstwerken begeistern. Schon vorn, in ihrem Vorgarten, steht ein Betonsessel mit einer aus Mosaiken stilisierten Decke über der rechten Armlehne. Aber Schrimpf wird auch ihren Garten öffnen. „Es wird Nischen geben, wo man im Garten verweilen kann“, sagt sie, die am Arendsee ein Mosaik-Wandbild schuf und ihr Werk dort erst noch vollendet. „Das abzuschließen, schaffe ich aber erst in 2024“, ergänzt die Autodidaktin. In ihren Räumen werden auch Monic Clement Aquarellkunst und Maika Räpke Shintai Heilbehandlungen anbieten.

Erschienen aus der Reihe teilnehmender Höfe ist zum Pressegespräch auch ein Dreiergespann von nebenan. Chrissida, Anna und Lex haben trotz des entschleunigten Landlebens einen eng getakteteren Zeitplan. Auch der Hof Nummer 13, genannt Kuhdamm Cowlitz, ist schon ab Freitag mit von der Partie.

Neben Ausstellungen (Stoffupcycling) und Mitmachangeboten (unter anderem Jazz- und Charleston-Tanz sowie eine Modenschau) ist der Kuhdamm auch politisch, ein Raum zum Nachdenken. So wird der Cuerpo Territorio-Ansatz vorgestellt, der kollektives, solidarisches Leben in den Mittelpunkt von Unterdrückung befreiter Existenz rückt. Die auf dem Hof betriebene solidarische Landwirtschaft zeugt davon. Chrissida, Anna und Lex engagieren sich aktiv und stellen so sicher, dass die Anteilseigner jeden Donnerstag frisches Gemüse erhalten. Lex wird mit seiner Band „Polyzeilicher Störfaktor“ am Sonnabend ab 18.20 Uhr den musikalischen Höhepunkt liefern. „Vielleicht auch noch einmal am Sonntag“, war er sich noch nicht ganz sicher.

Sicher ist, dass Susanne Klingenberg wieder ihre Werkstatt am Sonnabend und Sonntag öffnen wird. Aus allerlei Siebdruck-Motiven, auch mit Salzwedel- oder Altmark-Schriftzug, können Gäste wählen. Auch, ob sie ihre zu bedruckenden Stücke selbst mitbringen oder bio produzierte, fair getradete Kleidung vor Ort erwerben. Chris Yinga wird ihr mit textilen Bildern und Gegenständen zur Seite stehen.



Lang lebte Klingenberg in einem Bauwagen. Zu einem, der die Wagen baut, führt ein kleiner, grüner Pfad. Auf dem Hof „Wolke 7“, schraubt Nico an einem neuen Modell mit Oberlichtern. Seine Drei-Generationen-Familie hat neben der Bauwagenschau an Sonnabend und Sonntag auch Korbflechten, Malerei und Akrobatik im Angebot, dazu Bio-Pizza aus dem eigenen Steinofen. Egal wo – das Angebot allein in Kaulitz wird reichhaltig sein und vielleicht: Horizonte öffnen.