Jens Reichardt und Nadine Schütte treten bei Arendseer Bürgermeisterwahl an

Von: Christian Reuter

Wer wird vom Rathaus in Arendsee aus künftig die Geschicke der Einheitsgemeinde als Bürgermeister leiten? Am 24. September haben es die Bürger in der Hand, dies bei der Wahl zu entscheiden. © Heymann, Jens

Bei der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Arendsee am 24. September wollen inzwischen schon vier Bewerber antreten. Neben Amtsinhaber Norman Klebe und Tom Klein haben nun auch Jens Reichardt und Nadine Schütte ihre Kandidatur bekannt gegeben.

Arendsee. „Ich stelle mich zur Verfügung. Und ich gehe davon aus, dass mich meine Wählergemeinschaft Freie Liste unterstützt, am 5. Juni ist die Versammlung“, sagte Reichardt am Mittwoch, 24. Mai, gegenüber der AZ. Der 51-Jährige lebt in Sanne und ist seit 1994 Mitglied im Gemeinderat (seit 2010 Ortschaftsrat) von Sanne-Kerkuhn; seit 2019 ist er dort Ortsbürgermeister. Vom damaligen Landrat Michael Ziche wurde Jens Reichardt mal als „kommunalpolitisches Schwergewicht“ bezeichnet, wie er schmunzelnd erzählte.

Jens Reichardt tritt zur Bürgermeisterwahl an. © AZ-Archiv, Zähringer, Arno

An kommunalpolitischer Erfahrung kann Reichardt durchaus einiges vorweisen. So sitzt er seit 2014 im Stadtrat von Arendsee und führt seitdem auch den Wirtschaftsausschuss. Seit 2019 ist er Mitglied des Kreistages und seitdem auch Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und ländliche Entwicklung.



Reichardt ist verheiratet und hat keine Kinder. Beruflich ist er als Fachwirt für Büro- und Projektorganisation mit einer eigenen Firma tätig. Und hat er bereits Vorstellungen davon, was er als künftiger Bürgermeister machen würde? „Bestimmte Dinge müssen sich ändern“, sagte er. Mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Aber: „Ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich denn gewählt werde.“



Auch Nadine Schütte stellt sich zur Wahl. © Güssefeld, Detlef

Zur Wahl am 24. September will auch Nadine Schütte antreten, bestätigte sie am Mittwoch, 24. Mai, auf AZ-Nachfrage: „Ich kandidiere als freier Mensch, aber Die Linke wird mich unterstützen.“ Die 41-jährige Verwaltungswirtin ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Arendsee. Seit sechs Jahren sitzt sie für Die Linke im Arendseer Stadtrat, ist dort Vorsitzende des Sozialausschusses. Am 9. Juni wolle sie sich bei einer öffentlichen Veranstaltung in Arendsee als Bürgermeisterkandidatin vorstellen, so Schütte.