Italien-Urlaub bringt Ex-Bananenhändler Haegler nach Zießau

Was macht ein Schwabe am Arendsee?

+ © Meineke, Ulrike Genau das liebt Jürgen Haegler (MItte): den Austausch mit den Menschen. Klaus Pridöhl (r.) und sein guter Freund aus dem altmärkischen Kalbe machen gern auf Behn’s Wiese eine Pause, wenn sie mit ihren Hunden – dem Labrador und dem Rottweiler aus dem Tierschutz – auf dem Seerundweg spazieren gehen. © Meineke, Ulrike

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ulrike Meineke schließen

Der Dialekt ist ziemlich eindeutig: Jürgen und Sabine Haegler sind waschechte Schwaben. Dass das Ehepaar seit letztem Sommer im Wohnmobil auf Behn’s Wiese in Zießau lebt, wurzelt in einem Italien-Urlaub vor zwölf Jahren. „Da haben wir Familie Behn kennengelernt. Meine Frau kannte Arendsee, sie wurde in Sachsen-Anhalt geboren und ihre Familie hatte über die LPG einen Bungalow hier“, schildert Jürgen Haegler. „So entstand die ganze Geschichte“, blickt der 63-Jährige auf die Wiese, auf der inzwischen Tische und Stühle, Imbisswagen, Dixi-Toiletten und Spielgeräte stehen. Wer auf dem Seerundweg unterwegs ist, macht gern eine Pause auf „Behn’s Festwiese“.

Zießau. Einen Imbiss gab es auf der Wiese am See schon einmal – bis vor 13 Jahren. Dass daran nun wieder angeknüpft wird, „ist aus einer Bierlaune heraus entstanden“, schildert Jürgen Haegler. „Wir sind in der glücklichen Lage, nicht mehr arbeiten zu müssen“, erzählt der sonnengebräunte Schwabe, der im früheren Leben einer der größten Bananenhändler Deutschlands war. Gemeinsam mit seiner Frau, die bei der Bahn gearbeitet hat, lebt der 63-Jährige eigentlich in Kornwestheim nördlich von Stuttgart. „Wir hatten Lust, wieder was zu machen“, erklärt er, wie es zu „Behn’s Festwiese“ kam. Seit einem Jahr sind die Haeglers vier Sommermonate lang permanent in Zießau.

„Haben uns in diese Gegend verliebt“

„Man bekommt hier herzliche Anerkennung“, lobt Jürgen Haegler die Gastfreundschaft der Arendseer. Hier sei es „anders“ als in seiner baden-württembergischen Heimat. In dem gut 30 000 Einwohner zählenden Kornwestheim lebe man eher anonym. Dort vermisst er die Kommunikation, den Austausch, das Miteinander. Und genau das schätzt der Schwabe an Arendsee. „Wir haben uns in diese Gegend verliebt“, spricht er auch für seine Frau Sabine, die derweil Getränke für zwei Hundefreunde zubereitet, die am See eine Pause machen. Der Lemgower Klaus Pridöhl und sein guter Freund aus Kalbe treffen sich gelegentlich, um mit dem Labrador und dem Rottweiler am See spazieren zu gehen und auf Behn’s Wiese eine Pause zu machen. Früher mal wohnten die beiden Männer im gleichen Ort. Sie verbindet die Liebe zu Hunden: Seit 20 beziehungsweise 40 Jahren haben der Niedersachse und der Altmärker Hunde aus dem Tierschutz.

„Die Kinder sollen es schön haben“

Derweil sinniert Jürgen Haegler über das bevorstehende Wochenende: Jeden Samstag ist auf der Wiese Live- oder DJ-Musik „in gedämpftem Rahmen“, wie er betont. Meist seien es Solomusiker aus der Gegend. Der neueste Plan ist, demnächst nicht nur Brat-, Bockwurst und Bouletten, sondern auch Pommes und Nuggets anzubieten. Dabei haben die Haeglers insbesondere die Kinder im Blick, für die nach und nach Spielmöglichkeiten auf der Wiese geschaffen werden. Denn häufig kämen Mütter mit ihren Kindern aus der benachbarten Arendseer Kurklinik vorbei, und die sollen es dann „schön haben“.



Am Sonntag, 16. Juli, ist Kindertag mit allerlei Spielen und Aktionen auf der Wiese. Haegler freut sich, dass dafür auch einige Arendseer Vereine gewonnen werden konnten. Das Kinderfest soll eine feste Institution werden und immer einmal im Juli und August stattfinden. „85 Prozent unserer Gäste sind Touristen“, sagt der Schwabe, der das Dorfleben und die Ruhe schätzt. Die Touristen seien „immer gut gelaunt“. Durch den Austausch werde das soziale Umfeld immer größer: „Das ist schön!“

Von Arendsee über Stuttgart nach Spanien

Wenn die vier Sommermonate in Arendsee vorbei sind, zieht es die Haeglers erst einmal wieder in den Süden Deutschlands, denn im Raum Stuttgart leben die insgesamt drei Kinder und vier Enkel der Patchwork-Familie. Aber dann will das Paar auch wieder weiter: „Wir machen es uns schön“, begründet der Wohnmobil-Enthusiast. Von Dezember bis April sind die Zwei in Andalusien. Auf die Frage, was man in Südspanien so macht, sagt der 63-Jährige spontan: „Die Seele baumeln lassen – Radtouren und Ausflüge unternehmen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, ein Glas Wein trinken oder einfach nur am Meer sitzen“.

„Hier kann man entschleunigen“

Nach dieser Zeit freuen sich die Beiden aber auch schon wieder auf Arendsee: „Solchen Zusammenhalt der Menschen wie hier kennt man in der Stadt nicht.“ Das Miteinander sei in der Heimatstadt Kornwestheim „irgendwie verloren gegangen“. Sie seien „so herzoffen für alle Menschen“, betont der Schwabe, dem der Arendsee und die Menschen hier ans Herz gewachsen sind. Zufrieden lässt er den Blick über den See schweifen: „Hier kann man entschleunigen!“