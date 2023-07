Iris Galey aus Arendsee erzählt ihre Geschichte – und übergibt ihre Bücher an den Papst

Von: Detlef Güssefeld

Iris Galey und Peter Hubler sind seit 2012 ein Ehepaar. Es hat lange gedauert, bis die Schweizerin, die jeden Sommer in ihrem Arendseer Bungalow verlebte, gefunden hat, was sie nach ihrem Missbrauch in der Kindheit und Jugend ein Leben lang suchte. © Harry Güssefeld

Es ist eine bewegende Geschichte, die Iris Galey der AZ offenbart. Die Erzählungen der inzwischen 88-jährigen Schweizerin, die 2011 einen Bungalow in Arendsee gekauft hatte und bis zur Pandemie jeden Sommer hier verlebte, beleuchten die schlimmsten Dinge, die einem Kind und Jugendlichen passieren können. Während ihres Besuches in Arendsee nimmt sich die Seniorin Zeit und spricht so direkt über das Erlebte, dass dem Gegenüber so manches Mal ein Schauer über den Rücken läuft: Missbraucht vom eigenen Vater, über viele Jahre hinweg. „Von neun bis 14 Jahren hat er es immer wieder getan“, sagt Galey.

Arendsee. Als ob das nicht schlimm genug wäre: Im Mädcheninstitut war es dann der Lehrer, damals 30, der sich das Mädchen nahm, das damals 15 Jahre jung war. Zwei Jahre ging das so, dann schien Iris Galey frei zu sein. Aber die Erlebnisse hatten Folgen.

Sexualität – später – empfand sie als „dreckige Angelegenheit“, Waschzwänge folgten. Doch dann scheint plötzlich Normalität einzukehren. Sie heiratet. Aber: Der Ehemann übt Druck auf sie aus, ist oft weg. Die Sehnsucht nach Liebe wird nicht erfüllt. Anders beim zweiten Ehemann, mit dem sie nach Neuseeland auswandert.



In jeder ihrer Beziehungen wird ein Kind geboren. „Wenn Sie mich fragen – die Beziehungen waren keine Erfüllung“, macht sie nüchtern klar. Als ihr zweiter Ehemann stirbt, kommt sie zurück in die Schweiz. Und lernt 1998 Peter kennen, der in dem gleichen Chor wie sie singt. Während des Gespräches im „Deutschen Haus“ in Arendsee sitzt dieser Peter neben ihr. Er ist 85 und erinnert sich genau an den Moment, als er Iris das erste Mal sah. „Ich war überzeugt: Das ist sie“, so der ehemalige Lokführer der Schweizer Eisenbahn. Doch Iris verlässt den Chor wieder. Und es dauert bis 2006, als der Lokführer im gleichen Moment wie Iris den Zug verlässt. Es sollten noch drei Wochen ins Land gehen, bis sie ihn anruft.



Ich musste noch lange erbrechen, wenn ich nur an ihn dachte.

2012 wurde geheiratet. „Ich sehnte mich nach Liebe, nach Zuneigung“, erzählt sie. Beides habe sie gefunden. Und im hohen Alter scheint das Trauma aus der Kindheit und Jugend an Bedeutung zu verlieren. Doch immer noch sage sie sich, dass dieser Mann nicht ihr Vater und auch nicht der Lehrer ist. Es ist Peter, der geliebte Ehemann. Auch wenn das Trauma beide vorangegangene Ehen scheitern ließ und die Beziehungen zu Kindern und Enkeln belastet, sucht Iris Galey immer wieder die Normalität. Die Schweizerin arbeitete als Tanz- und Gymnastiklehrerin – und wurde mit 70 Traumatherapeutin. Als selbst Betroffene anderen in Missbrauchsfällen helfen –das war die Intention.



Im September 2022 übergab Iris Galey ihre Bücher an Papst Franziskus. © Privat

Nach ihrem ersten Buch „Ich weinte nicht, als Vater starb“ schrieb sie ihr zweites Werk „Lieber Papa Franziskus. Warum?“ Das Buch enthält Briefe an den Papst, mit denen sie Fragen zum Sinn des Lebens erörtert und Betroffenen Gehör verschaffen will. Ihre beiden Bücher übergab sie am 7. September 2022 an den Heiligen Vater – sicherlich auch mit dem Hintergedanken an die Leidensgeschichten der vielen Kinder, die von Kirchenbediensteten missbraucht wurden. Für Iris Galey ist das Zölibat mit dafür verantwortlich, dass es diese Missbrauchsfälle in der Kirche gab und gibt.



Immer, wenn Kinder missbraucht werden, leidet die Seele. Die Täter brechen den Willen der Kleinen, der Abhängigen. „Ich kann dich nicht mit ,Lieber Daddy’ ansprechen, ich musste noch lange erbrechen, wenn ich nur an dich dachte“, schreibt Iris Galey.