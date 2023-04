Investor-Bemühungen um einen Windpark bei Gestien sorgen für Wirbel

Ein Treffen soll Klarheit bringen

Seitdem bekannt geworden ist, dass sich ein Investor in der Gegend südöstlich von Arendsee (Gestien, Weinberg) darum bemüht, dort perspektivisch einen großen Windpark mit Dutzenden Anlagen zu errichten, ist Unruhe entstanden. Die einen freuen sich auf das Versprechen, eines Tages viel Geld als Pacht einzustreichen; andere haben längst Unterschriftenlisten ausgelegt, um gegen das Projekt mobil zu machen.

Arendsee / Gestien – Das Thema hat mittlerweile auch die Stadtverwaltung erreicht, die sich nun offenbar dazu gezwungen sieht, eine Einwohnerversammlung zu Windkraft abzuhalten. Am Dienstag, 25. April, soll bei Tischler Ullrich geredet werden. Wie sehr dort unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen werden, ist eine spannende Frage.

Die Flächenanwerbung des Investors habe Fragen aus der Bevölkerung zur Folge gehabt, sagt Arendsees Bürgermeister Norman Klebe. Zwischenzeitlich hat die Verwaltung mit der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark gesprochen, also der Institution, die den Überblick über die Windvorranggebiete hat und in den kommenden Jahren weitere ausweisen soll.



Ob die Gegend um den Weinberg einmal dazuzählen wird, ist nicht ausgemacht. Einen Tag nach der Planungsgemeinschaft sei ein Vertreter des norwegischen Investors im Arendseer Rathaus zu Besuch gewesen, führt Stadtchef Klebe weiter aus. Man rechne mit der notwendigen Gesetzesänderung, dass künftig auch in Waldgebieten (wie am Weinberg) Windkraftanlagen errichtet werden dürfen. Die Stadtverwaltung habe ihrerseits ihren Unmut darüber ausgedrückt, wie die Dinge in Gestien bislang gelaufen seien, erfuhr die AZ aus der Seestadt.



Der Weinberg könnte möglicherweise doch noch für die Photovoltaik interessant werden. Dort gibt es eine ehemalige Müllkippe.



Von der Versammlung am Dienstag erhofft sich Norman Klebe ein gewisses Abkühlen der Gemüter. Denn es sehe so aus, dass aufgrund gesetzlicher Abstandsregelungen zu anderen Windparks in der Nähe dieses Vorhaben vielleicht gar nicht zum Tragen komme. Aber die Grundlage dafür sei noch in Arbeit.



Bei der Ortsratssitzung in Rademin mit dem Bürgermeister gab es mahnende Hinweise aus dem Dorf zum Boom der erneuerbaren Energieerzeugung im Gemeindegebiet. Nicht nur gibt es in Rademin einen weiteren Interessenten; es wurde auf die Entwicklung verwiesen, dass immer mehr landwirtschaftliche Flächen überbaut würden. Mit Windanlagen verschärfe sich das Problem.