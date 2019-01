Norman Klebe sieht bei Seeufer-Parzellen nur den Bebauungsplan als Lösung

Innen- oder Außenbereich doch egal?

+ © Archiv/GÜsseefld Bürgermeister Norman Klebe (l.) und Stadtrat Jens Reichardt vor der Arendsee-Karte. Eine Satzung von 1990 definiert einen Großteil des Stadtgebietes bis ans Seeufer als Innenbereich. Doch dass die Stadt deshalb gegen den Altmarkkreis zu Felde zieht, scheint vom Tisch. © Archiv/GÜsseefld

Arendsee – Die Tatsache, dass es tatsächlich eine Satzung aus dem Jahr 1990 gibt, die besagt, dass sich der Bereich der Parzellen am See an der Seepromenade im Innenbereich befindet, löst das Gesamtproblem im Areal nicht.