Immer wieder bedienen sich Passanten am Regal von Elke Link-Hoge

Von: Detlef Güssefeld

Elke Link-Hoge bestückt ihr kleines Verkaufsregal an der Amtsfreiheit in Arendsee: Mit der Kasse des Vertrauens haben es manche Zeitgenossen nicht mehr so. © Harry Güssefeld

Mit der „Kasse des Vertrauens“ haben es einige Zeitgenossen offenbar nicht mehr so. Immer wieder nehmen Passanten Marmelade, Eier und Gemüse mit, ohne einen kleinen Obolus in das Döschen zu tun. „Geld ist überall knapp. Aber was ich nicht leiden kann, ist, dass man es einfach nimmt und geht“, sagt Seniorin Elke Link-Hoge, die mit ihrem Mann Hans noch im Garten arbeitet und so manches Obst und Gemüse in der heimischen Küche verarbeitet.

Arendsee. Neulich hat sie gesehen, wie eine Frau mit dem Auto anhielt, ein Kind zum Stand lief und ein Glas Marmelade mitnahm. „Wenn eine Mutter das Kind dazu anstiftet, dann ist das nicht in Ordnung“, sagt eine enttäuschte Elke Link-Hoge. Bisher hatte sie immer Vertrauen in die Kasse des Vertrauens, doch wenn sie neuerdings abends das Kleingeld zählt, „dann ist das schon traurig“.

Auf dem kleinen Stand an der Amtsfreiheit stehen täglich neue Sachen. Marmelade, Eier, Gurken, und, wenn er wächst, auch Bärlauch. Die Seniorin bietet das, was sie selbst nicht verbrauchen kann, seit Jahren an. „Natürlich freue ich mich auch über den einen oder anderen Euro dafür“, sagt sie. An den Produkten stehen Preise, die sie angemessen findet. Und so kann sich jeder, der vorbeikommt, bedienen.



Den Spaß lässt sich die Arendseerin dadurch, dass manche einfach ein Produkt mitnehmen, ohne einen Obolus dazulassen, aber nicht verderben. „Ich wünsche mir einfach nur, dass die Leute ehrlich sind.“ Danke sagt sie denen, die ehrlich sind und zu schätzen wissen, dass das, was da angeboten wird, auch mit Arbeit verbunden ist. Elke Link-Hoge steckt viel Liebe in ihren Stand: Manchmal stehen Blumen mit im Regal, gleich neben Marmeladengläsern mit Servietten auf dem Deckel.