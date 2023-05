Strandbad Arendsee eröffnet Saison: Hoffnung auf einen tollen Sommer

+ © Harry Güssefeld Offizieller Startschuss in die neue Badesaison: Bad-GmbH-Chefin Claudia Schulz (stehend, 3.v.r.) und ihre Mitstreiter hatten alles gut vorbereitet. © Harry Güssefeld

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Detlef Güssefeld schließen

Der Sommer steht fast schon vor der Tür. Vielleicht noch nicht in Sachen Temperaturen, aber die gestrige Öffnung des Strandbades und damit der Saison in Arendsee zeigt unmissverständlich an, dass der kalte Winter und das schmuddelige Frühjahr nun Vergangenheit sind. GmbH-Chefin Claudia Schulz hatte gestern bereits im Vorfeld mit der AZ über die Situation im Strandbad gesprochen.

+ Die Kinder erkundeten am Freitag mit dem Niedrigseilgarten eine der neuen Attraktionen im Strandbad. © Harry Güssefeld

Arendsee – Fakt ist, dass an der Inbetriebnahme der großen Rutsche festgehalten wird. Die Pumpen zur Wasserentnahme werden weiter in den See an die Abbruchkante versetzt, damit der Betrieb gewährleistet werden kann. Gesäubert ist die Rutsche bereits. Ende Mai oder Anfang Juni werden die Kinder wieder rutschen und sich im kleinen Wasserspielgarten tummeln können. Der große Wasserspielgarten bleibt erst einmal geschlossen. Das gastronomische Angebot ist mit vier externen Anbietern und einer eigenen Versorgung an Kasse I gesichert, hieß es. Ein vietnamesischer Anbieter wird wieder präsent sein, der Eiswagen ist natürlich Pflicht und auch schon da, und Crepes werden auch wieder gewendet. Gegrilltes kann erworben und Früchtebecher können genossen werden. Die GmbH selbst wird Würstchen, Hotdogs, abgepacktes Eis und Getränke anbieten. Geöffnet werden soll in der Vorsaison von 10 bis 18 Uhr, am kommenden Donnerstag, dem Himmelfahrtstag, wird das Strandbad von 9 bis 19 Uhr offen sein. Der Bootsverleih wird weiterhin privat betrieben, erklärte Claudia Schulz. Man wollte sich auf existentielle Probleme konzentrieren. Die Rettung der Rutsche war und ist eine der Hauptaufgaben.

Zur Eröffnung am Freitag wurde es echt feierlich: Die Frauentruppe „Rund um den See“ unterstützte mit einem Kuchenbüfett, Musik gab es von DJ Paul und eine Tombola für die Kinder war auch organisiert worden. Das Strandbad ist eine der Abteilungen der GmbH und die Wirtschaftlichkeit ist vor allem auch vom Wetter abhängig. Deshalb wünschten sich gestern alle Beteiligten einen tollen Sommer. Der Schwimmmeister konnte die wichtigste Frage des Nachmittags nach den Temperaturen beantworten. Das Wasser hat 13 Grad, die Luft pendelte zwischen 25 und 26 Grad. Bei einer leichten Brise. Wärmer war es gestern auch in Alanya in der Türkei nicht. Auf die Frage, was unbedingt noch fehle, konnte Claudia Schulz auch schnell antworten. Die Plattform, die anstelle der Seetribüne entstehen soll, ist noch nicht gebaut. Das würde, so sagte sie, noch mehr Besucher anziehen. Und Agahte, das neue Maskottchen der GmbH, fand am gestrigen Tag schon einige Fans. Die Gans in Plüsch hatte es vor allem den Kindern angetan.