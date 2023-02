HSV-Fanclub „Arendseer Raute“ bespricht die Ziele für 2023

Der neue Vorstand des HSV-Fanclubs: Paul-Gerhard Gerle (l.), Claudia Michel und Stefan Bosselmann. © Schwarz, Eckehard

Die „Arendseer Raute“ traf sich zur Jahreshauptversammlung in Zießau, um auf die Erfolge im vergangenen Jahr zurückzublicken. Natürlich wurde auch der Vorstand neu gewählt.

Arendsee – „Für uns als offiziellen HSV-Fanclub ,Arendseer Raute‘ war das zurückliegende Jahr durchaus erfolgreich, und wir können stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Die HSV-Fußballschule in Arendsee ist zu einem überregionalen Sportereignis geworden, und unser Banner [im Hamburger Stadion, Anm. d. Red.] ist seit einem Jahr in der Nordkurve in Block C gut sichtbar und war sogar schon im Fernsehen“, resümierte Paul-Gerhard Gerle, der Vorsitzende des Fanclubs während der kürzlichen Jahreshauptversammlung in der Zießauer Gaststätte „Zur Wildgans“. Derzeit hat die familienfreundliche Vereinigung 27 Mitglieder, die aus der ganzen Altmark angereist waren.

Besonders lobte Paul-Gerhard Gerle die Unterstützung bei der Ausrichtung der achten Fußballschule, die sogar unter den erschwerten Hygiene-Bestimmungen in der Corona-Zeit reibungslos funktionierte. Dafür bedankte er sich bei Selina Huse, Claudia Michel, Wolfgang Wieck und Lothar Schulz mit einem kleinen Präsent.



Die „Arendseer Raute“ kam jüngst in Zießau zusammen. © Schwarz, Eckehard

Doch auch für das Jahr 2023 haben sich die HSV-Fans viel vorgenommen. Natürlich wollen sie vor allem ihren Verein bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützen und hoffen, dass er in dieser Saison endlich den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga schafft. Am 24. und 25. Juni – ein Wochenende – ist dann erneut die HSV-Fußballschule in Arendsee zu Gast. Die fand im Juni 2015 übrigens zum ersten Mal in der Seestadt statt.

Seitdem haben mehr als 600 Kinder die sportliche Veranstaltung, auch unter den erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie, jedes Jahr in Arendsee besucht. Sie ist die einzige dieser Art in Sachsen-Anhalt. „Innerhalb eines Tages nach der Bekanntmachung im Internet waren die zirka 80 Plätze allesamt vergeben. Neben zahlreichen Gästen aus dem Harz, Brandenburg und Niedersachsen sind diesmal 17 Nachwuchskicker aus Arendsee dabei“, freute sich Paul-Gerhard Gerle. Weiterhin wolle der Fanclub im Rahmen der Special Olympics World Games den syrischen Fußballspielern in Arendsee am 13. Juni ihren Club näher vorstellen.



Ein Dankeschön an einige Mitglieder für ihre Arbeit. © Schwarz, Eckehard

Doch zuvor steht noch ein größeres Fest für die „Arendseer Raute“ an. Am Sonnabend, 10. Juni, wollen die Mitglieder das zehnjährige Bestehen gemeinsam mit Freunden begehen. Die Raute wurde als offizieller Fanclub des Hamburger Sport-Vereins am 7. Mai 2013 mit sieben Mitgliedern eingetragen.



Im Rahmen der Hauptversammlung in Zießau wurde weiterhin aus organisatorischen Gründen der Vorschlag mehrheitlich abgelehnt, dass sich der Fanclub in einen eingetragenen Verein umwandelt. Bei den abschließenden Vorstandswahlen wurde Paul-Gerhard Gerle als Vorsitzender wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen als Schatzmeister Stefan Bosselmann und als Schriftführerin Claudia Michel. Auch sie erhielten das breite Vertrauen der altmärkischen HSV-Anhänger.