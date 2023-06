Ein echter Hingucker fürs Arendseer Strandbad

Hobbykünstlerin Petra Schrimpf gestaltet Wandbild aus Mosaiksteinen

Ein Wandbild aus Tausenden Mosaiksteinen entsteht derzeit am Sanitärtrakt des Arendseer Strandbades. In der kommenden Woche (ab 5. Juni) soll es fertiggestellt werden.

Es ist 2,4 mal 2,4 Meter groß, besteht aus Tausenden Mosaiksteinen und zeigt den Schaufelraddampfer „Queen Arendsee“, das Wappen der Stadt und die Altmarkgans Agathe, das neue Maskottchen der Luftkurort Arendsee GmbH. Die Rede ist vom Wandbild, das derzeit am Sanitärtrakt des Arendseer Strandbades entsteht. Gestaltet wird es von der Hobbykünstlerin Petra Schrimpf aus Kaulitz, die auch die Idee dazu hatte.

Arendsee. „Ich habe bereits 112 Stunden an dem Bild gearbeitet“, erzählte sie am Donnerstag, 1. Juni, im Gespräch mit der AZ. Los ging es am 28. April, einen Tag später habe sie den ersten Stein aufgeklebt.

Die Künstlerin Petra Schrimpf aus Kaulitz muss viel an Puzzlearbeit leisten, um ihr Werk zu vollenden.

Die Mosaiksteine stammen aus Fliesen, wurden zum Teil auch gespendet. „Es ist eine wahre Puzzlearbeit, aber auch meditativ für mich“, berichtete die Künstlerin über ihre Arbeit, die sie übrigens ehrenamtlich erledigt. Sie erhalte kein Geld dafür. Bilder aus Mosaiksteinen habe sie auf ihrem Grundstück schon angefertigt, aber im öffentlichen Raum sei das Wandbild im Arendseer Strandbad das erste.



In der kommenden Woche (ab 5. Juni) will Petra Schrimpf ihr Werk vollenden. „Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist“, sagte sie. Auf dem Bild fehlen nur noch das Schaufelrad und ein Geländer der „Queen“.

Petra Schrimpf ist für Kunstliebhaber aus der Altmark keine Unbekannte. Denn sie hat schon mehrmals am Kunstfestival „Wagen und Winnen“ teilgenommen.