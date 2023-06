Grüne Landtagsfraktion veranstaltete Bürgerdialog im Arendseer Flair-Hotel

Von: Armon Böhm

Das Schilfrohr am Zießauer Steg blockiert zahlreiche Anlegestellen für Boote, wobei der niedrige Wasserstand ebenfalls große Teile des Stegs unbrauchbar macht. © Meineke, Ulrike

Viermal im Jahr verlässt Magdeburgs kleinste Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen die Landeshauptstadt und bereist Sachsen-Anhalt, um nicht nur einen Ort für eine auswärtige Fraktionssitzung zu finden, sondern auch im Rahmen der Aktion „Grüne Fraktion vor Ort“ mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog zu treten. Am Dienstag verschlug es die sechs Abgeordneten in das Flair-Hotel „Deutsches Haus“, wo sich zahlreiche Arendseer und Altmärker am Bürgerdialog beteiligten. Schwerpunkt des Dialogs war der sinkende Pegel des Arendsees.

Arendsee – Aber bevor es mit der Gesprächsrunde losging, nahmen die Abgeordneten noch einige Termine wahr, um sich mit der Stadt und dem Altmarkkreis vertraut zu machen. So war Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann bei der PVGS in Salzwedel, Susan Sziborra-Seidlitz besuchte die Arendseer Grundschule „Auf Zack“, Olaf Meister sprach mit Bürgermeister Norman Klebe, Wolfgang Aldag war mit dem BUND an der Wirler Spitze und Dorothea Frederking war unter anderem beim Waldheim. Sebastian Striegel konnte als einziger keinen Termin wahrnehmen, war aber bei der gemeinsamen Tour zum Gustaf-Nagel-Areal.

Wir sind hier, da im Landtag viel zu wenig über die Altmark geredet wird. Oft geht es um den Harz, was natürlich auch wichtig ist, aber hier ist es am dringendsten. Auch wir machen uns Sorgen um den Arendsee.

Verteilt auf sechs Tische saßen die sechs Abgeordneten dann am Abend im „Deutschen Haus“. Nach einer kurzen Eröffnung von Lüddemann, bei der sie über die Wichtigkeit des Arendsees sprach, der im Landtag kaum thematisiert werde, ging es auch schon mit dem Dialog los.

Ein Mann aus Thielbeer schilderte, dass er trotz eigener Pflanzenkläranlage zum Anschluss an das Abwassersystem gezwungen sei und Wasser ablaufen lassen müsse, dass er selbst gebrauchen könne. Dies sei laut der Fraktionsvorsitzenden ein allgemeines Problem beim Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Grünen setzen sich laut Lüddemann schon lange dafür ein, das Wassergesetz zu ändern.



Eine ursprünglich aus Hannover stammende Frau, die vor fünf Jahren mit ihrem Mann nach Arendsee zog, äußerte sich erleichtert darüber, dass keine Chemikalien zur Bekämpfung des hohen Phosphorgehalts im Arendsee verwendet wurden. Die Fraktion stimmte zu.



Das „Deutsche Haus“ in Arendee war am Dienstag gut besucht. Zahlreiche Arendseer sowie weitere Bürgerinnen und Bürger aus der Altmark kamen zur Gesprächsrunde von der Landtagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen. © Böhm, Armon

„Es ist wichtig, erst die Ursache eines Problems herauszufinden, bevor man einfach handelt“, äußerte Lüddemann. Um mehr über den sinkenden Grundwasserspiegel sowie den Wasserstand des Arendsees zu erfahren, habe der Landkreis Lüchow-Dannenberg erst kürzlich in Zusammenarbeit mit der Altmark eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Grundlegend sehe die Fraktion bei den Problemen rund um den Arendsee aber Folgen des Klimawandels vor der eigenen Haustür.



Ein Mann aus Zießau äußerte seine Bedenken bezüglich des Zießauer Stegs. Nicht nur der niedrige Wasserstand mache große Teile des Stegs unbrauchbar, sondern auch der zunehmende Schilf-Wuchs blockiere die Zugänglichkeit. Schilfrohr befinde sich allerdings unter Naturschutz und könne nicht entfernt werden. Die Idee des Mannes: „Der Steg müsste 20 bis 30 Meter verlängert werden.“ Abgeordneter Wolfgang Aldag stellte sich für ein Vieraugengespräch zur Verfügung. „Wolfgang hat schon bei einigen lokalen Problemen geholfen“, versicherte die Fraktionsvorsitzende.