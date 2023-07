Gelungene Premiere des „Revisors“ als Sommertheater im Arendseer Klosterhof

Verstrickungen in einer Kleinstadt

Ein kleines Geschenk geht immer: Der Stadthauptmann (Hannes Liebmann, r.) borgt dem „Revisor" viel Geld.

Welche Verwirrungen, Ängste und Verstrickungen jeder Art in einer Kleinstadt zutage kommen, wenn plötzlich und unerwartet ein Revisor aus der Hauptstadt seinen Kontrollbesuch ankündigt, können Zuschauer seit Freitagabend im Arendseer Klosterhof im Stück „Der Revisor“ von Nikolaj Gogol in einer neuen Bearbeitung von John von Düffel nach einer Rohübersetzung von Natascha Görde miterleben.

Arendsee – Im Stück, das bereits 1836 in Sankt Petersburg uraufgeführt wurde und ein Klassiker der komischen Bühnenliteratur ist, werden die Machenschaften der Stadtoberen, allen voran des korrupten Stadthauptmanns, in sehr unterhaltsamer Form aufgezeigt. Der hohe Beamte und Revisor aus der Hauptstadt soll – wie der „Buschfunk“ berichtet – bereits inkognito in der Stadt sein. Nach Ansicht des Stadthauptmanns kann es sich dabei nur um einen jungen Mann aus Moskau handeln, der mit seinem Diener ein schäbiges Zimmer im Hotel bewohnt.

Der Stadthauptmann möchte seine Tochter an den Revisor verheiraten und träumt von einer Karriere in Moskau.

Tatsächlich aber ist der Gast nicht der gefürchtete staatliche Kontrolleur, sondern der Habenichts Chlestakow, der seine Rubel auf der Reise verprasst hat und seit zwei Wochen anschreiben lässt. Der raffinierte Bursche weiß sich die Unterwürfigkeit der ihn unaufhörlich hofierenden Provinzler zunutze zu machen. Überall werden ihm hohe Geldsummen geliehen und sogar die Tochter des Stadthauptmannes ist einer Hochzeit mit dem vermeintlich reichen und einflussreichen Moskauer Revisor nicht abgeneigt.

Doch nachdem man einen Brief des Revisors im Postamt abfängt, öffnet und liest, werden alle Verfehlungen und Korruptionsversuche bis hin zur geplanten Hochzeit sichtbar und die Stadtoberen merken zu spät, dass sie einem Hochstapler aufgesessen sind. Natürlich fehlt im Stück auch nicht ein Seitenblick auf die Ereignisse um die Kommunalwahlen in Stendal im Jahr 2014.

Das Publikum im Arendseer Klosterhof hatte an der Aufführung des Theaters der Altmark viel Freude.

Das unterhaltsame Sommertheater gefiel den Besuchern sehr und sie spendeten am Schluss viel Applaus. Uwe Walter, Norman Klebe sowie Rica Meise vom Verein Kloster Arendsee bedankten sich bei den Schauspielern mit einem Blumenstrauß.



Bereits seit dem Jahre 2005, damals mit dem Stück „Viel Lärm um Nichts“, findet im Arendseer Klosterareal das beliebte Sommertheater des Theaters der Altmark in Stendal statt. Weitere Aufführungen sind von Mittwoch, 5. Juli, bis zum 8. Juli sowie vom 13. bis zum 16. Juli jeweils ab 20 Uhr im Klosterhof.