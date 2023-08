„Kultur wird zerstört“

Gastronomen blicken mit Sorgen auf Auslaufen der Steuersenkung

Von: Leif Goetzie

Wenn sich nichts mehr tut, sollten Genießer sich den letzten Tag des Jahres schon einmal im Kalender anstreichen. Dann wird der verringerte Mehrwertsteuersatz des Corona-Steuerhilfegesetzes für die Gastronomie auslaufen. © Leif Goetzie

Die mögliche Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer für Gastronomen zum Jahresende von sieben zurück auf 19 Prozent aus Vor-Corona-Zeiten schwebt wie ein Damokles-Schwert über der Branche. Auch in und um Arendsee sehen die Wirte angesichts der veränderten Umgebungsbedingungen daher in eine noch ungewissere Zukunft als ohnehin schon.

Arendsee. Sven Hoffmann, Chef des gleichnamigen Familiengasthofes aus Kläden ist Realist. „Ich rechne damit, dass es kommt“, gibt sich Hoffmann keinerlei Luftschlössern hin. Natürlich hoffe er, dass das Auslaufen der aufgrund der Pandemie erfolgten Mehrwertsteuersenkung nicht eintreten möge, aber so richtig glauben kann er nicht daran. Denn der Staat brauche Geld und hole es sich so. „Wenn es kommt, musst du die Preise anziehen, da kommst Du nicht drumherum“, sagt der erfahrene Wirt, der vor elf Jahren den Familienbetrieb von seinem Vater übernahm.

Nur noch Hauptgang

Seit 1871 besteht der Betrieb. Sven Hoffmann führt ihn mit seiner Frau. Die Kinder haben frühzeitig abgewunken und sich bereits andere Beschäftigungen gesucht. Hoffmann nimmt es, wie es kommt. Er rechnet damit, dass mancher dann „keine Suppe mehr isst, sondern nur den Hauptgang und kein Dessert mehr“.

Wie könnte der Gasthof Hoffmann dem Kostendruck begegnen? „Vielleicht müssten wir dann versuchen, mittags zu schließen und nur noch abends zu öffnen. Wir haben aber auch Gäste, die gern mittags kommen“, wägt der Chef ab, der schon seit 1990 im Betrieb mitwirkt. Hoffmann denkt sich über den Geldbeutel der Konsumenten hinaus aber auch in deren Psyche hinein. „Wenn man Menschen nur Angst macht, werden sie pessimistisch“, weiß Hoffmann. Und allein dieses Lebensgefühl stehe gastronomischem Genuss im Weg.



Zur einer ganz ähnlichen Einschätzung gelangt Sascha Bannier, Geschäftsführer des Hotels „Deutsches Haus“ in Arendsee. „Dann müssten wir das auf die Preise umlegen“, sieht auch er keine Alternative. Das Hotel hat dem Anspruch entsprechend viel Personal und braucht es auch. „Durch Corona, Energiepreise, Inflation sind die Reserven aufgebraucht, eben weil man nicht alles an die Gäste weitergeben wollte“, so Bannier weiter.

„Kultur wird zerstört“

Er selbst sieht aufgrund des gehobeneren Klientels des Hotels zwar im Vergleich zu anderen die Situation etwas gelassener, aber ebenfalls kritisch: „Wir haben Gäste, die für gutes Essen und guten Service höhere Preise zu zahlen bereit sind. Ganz viele Betriebe mit einfacherer Gastronomie können das aber nicht. Viele werden das nicht überleben. Und das wird ein Stückchen Lebensgefühl und Kultur zerstören“, prophezeit der Sohn des Inhabers, Burghard Bannier. Er habe noch „gut die Worte von Olaf Scholz im Ohr“, dass es bei sieben Prozent bliebe, aber drauf verlassen will er sich nicht. Hoffnung geben ihm andere Stimmen aus der Politik, die mittlerweile die Situation erkennen.

„Wir hören von unseren Gästen, dass wir noch gute Preise für eine gute Qualität haben“, sagt auch Marek Weiß vom Restaurant „Zur Wildgans“ in Zießau stolz. Was Weiß irritiert, ist die absehbare Rolle rückwärts, da man die Senkung ja eben zur Entlastung der Gastronomie eingeführt habe und die Krisenzeiten ja nicht eben weniger geworden sind. Im Gegenteil. „Den Frust der Gäste hören wir ja schon“, beklagt er mit Blick auf die Inflation.



Fast zwei Euro teurer

Bei ihm sei der durchschnittliche Bürger zu Gast, davon viele Stammgäste. Und mit diesen kommt der leitende Angestellte einer GbR regelmäßig ins Gespräch. Ob er die steigenden Kosten dann zu hundert Prozent an seine Kunden weitergeben könne, weiß der 47-Jährige daher noch nicht.



Marek Weiß rechnet, vor, dass das Essen in der „Wildgans“ dann zwischen 1,20 und 1,80 Euro teurer werde. „Das kommt bei den Gästen nicht so gut an“, schätzt der auch als Stadtwehrleiter tätige Gastronom. Wer will es ihnen schon verdenken.