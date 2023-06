Freiwillige Feuerwehr Zehren feierte am Sonnabend ihr 90-jähriges Bestehen

Festumzug durch Zehren mit alter und neuer Feuerwehrtechnik. Von vorne bis hinten ließ sich die Evolution der Löschausrüstung bestaunen. © Schwarz, Eckehard

„Wir feiern heute das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr in Zehren, doch auch im benachbarten Höwisch wird bereits am 1. Juli ein Feuerwehrfest zum 90. Geburtstag und bei uns in Leppin eine Woche später unser 110-jähriges Bestehen begangen“, freute sich Leppins Ortswehrleiter Tobias Abel. Wie er weiter in seiner kleinen Begrüßung berichtete, sind die Wehren in Zehren und Höwisch heute noch Löschgruppen im Rahmen der Leppiner Feuerwehr.

Zehren – „Wir möchten mit diesem kleinen Fest hier in Zehren die Kameraden der Feuerwehr des Ortes für ihre jahrelange aktive Brandbekämpfung danken“, betonte der Ortswehrleiter nach dem Umzug mit alter und neuer Technik durch den Ort. Dazu hatten gleich mehrere befreundete Wehren ihre sehenswerte und über 100 Jahre alte Technik mitgebracht.

Wie Friedrich Bremer berichtete, muss die Zehrener Wehr sogar älter als 90 Jahre sein, denn er hat gemeinsam mit seinem Vater im Jahre 1962 das alte Gerätehaus abgebrochen und dabei einen Stein mit der eingeritzten Jahreszahl 1887 gefunden, die auf das Erbauungsjahr hindeutet.

„Wir haben nur keine Dokumente aus jener Zeit, denn unser Protokollbuch stammt erst aus dem Jahre 1933. Ob es das erste Buch ist, weiß man natürlich heute nicht mehr so genau. Der gesamte Ort Zehren ist 1848 bis auf die Gaststätte und einem Haus hinter dem Friedhof komplett abgebrannt, danach gab es, wie Friedrich Bremer aus seiner Kindheit berichtete, immer eine Tafel für die große Spritze und eine für den Wasserwagen, die die Bauern nacheinander zugeteilt bekamen und die sie verpflichtete, diese Technik im Brandfall mit Pferden der Wehr schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Nach dem Bau eines eigenen Gerätehauses um etwa 1962/63 wurde dann die Feuerwehr in das damals durchaus moderne Gebäude untergebracht. Als letzter Brandmeister in Zehren wird in der Chronik Walter Witte geführt“, erzählte Bremer.



Dass die angereisten Wehren nicht nur zur Verstärkung des Festumzuges da sind, konnte man nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken bei einem Löschangriff mit der alten Technik miterleben. Teams aus Leppin, Neulingen, Höwisch und Zehren zeigten in einem Spaßwettkampf gekonnt den Umgang mit der großen Handdruckspritze, dem Befüllen von Wasserwagen oder dem Zielspritzen mit der oft über 100 Jahre alten Technik.



Arendsees Bürgermeister Norman Klebe und Stadtwehrleiter Marek Weiß bedankten sich bei den Kameraden der Zehrener / Leppiner Wehr für ihre gezeigte Einsatzbereitschaft in den letzten Jahren und beglückwünschten Wolfgang Boldt für 60 Jahre sowie Friedrich Muhl und Friedrich Bremer zu 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr.