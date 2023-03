Zum Frauentag stand Kläden Kopf

Die wilden Kerle vom Männerballett aus Seehausen legten fast schon einen Profi-Auftritt hin und lösten bei den Damen „Kreischalarm“ aus. © Eckehard Schwarz

Ausgelassene Stimmung herrschte in diesem Jahr wieder bei der „Etwas anderen Frauentagsfeier“ des Klädener Karnevals Club.

Kläden – „Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Veranstaltung auch nach der Corona Pause wieder so gut ankommt. Entstanden ist die lustige Frauentagsfeier im Jahre 2003, da die Dankeschön-Veranstaltung für die Mitwirkenden unseres Klädener Karneval immer weniger besucht wurde. Daher beschloss der Elferrat damals, es einmal wie zu DDR Zeiten mit einer Frauentagsfeier zu versuchen, und der Erfolg gibt uns recht“, freute sich der Vorsitzende des KKC Hagen Schünke. Gemeinsam mit Falko Pieper führte er traditionsgemäß als Frau sehr schön verkleidet durch das Programm. Doch bevor es richtig los ging, begrüßten die Mitglieder des Elferrates alle Frauen im Saal wieder mit einer roten Rose.

Zum Auftakt des mehrstündigen Spektakels gab es für die Damen Rosen vom Elferrat. © Eckehard Schwarz

Leider finden sich immer weniger Männer, die als Frauen verkleidet an der Veranstaltung teilnehmen. Doch Holger Kaske, Bernd Raffel und Detlef Schöne trauten sich, und man musste schon zweimal hinschauen um sie zu erkennen. Bemerkenswert und von den Frauen im Saal anerkennend bewundert war „Frau“ Streiter, die mit sehr hohen High Heels gekonnt über den Saal schritt. Dass Frauen auch ohne ihre Männer gut und ausgelassen feiern können, konnte man dann wieder in der Gaststätte Hoffmann miterleben. Bereits von Anfang an, zum Auftritt des Männerchores unter Leitung von Christoph Noetzel, wurde mitgesungen und geschunkelt. Die Herren hatten extra zur Frauentagsfeier einige Lieder umgedichtet und begeisterten mit ihrem „Frauentagslied“ oder dem Lied über die Vorzüge des Spargels.



Die Funken des Klädener Karnevals Clubs zeigten, was sie können – und begeisterten ihr Publikum mit zwei flotten Tanzeinlagen. © Eckehard Schwarz

Neben den beiden gekonnten Tanzeinlagen der Funken gab es in diesem Jahr wieder und dann auch gleich zwei Auftritte der beliebten Männerballetts. Neben der Gruppe Gnadenbrot vom gastgebenden Club, sorgte auch das Männerballett „Alandhechte“ des Seehäuser Carneval Clubs für Kreischalarm bei den Frauen. Immer wieder mussten sie nach viel Beifall noch mehrere Zugaben geben und die Frauen standen zeitweise dabei auf den Stühlen. „Wir haben schon länger sehr gute Kontakte zu der Seehäuser Karnevalsgesellschaft und daher haben wir sie auch in diesem Jahr wieder zu unserer Veranstaltung hier nach Kläden eingeladen“, berichtete Hagen Schünke. Doch auch Hanno Fölsch und Andreas Döpelheuer sorgten als Gesangsduo Infernale mit ihren lustigen Liedern für die richtige Stimmung.

Holger Kaske, Bernd Raffel und Detlef Schöne (v. l.) fielen durch ihre gelungene Verkleidung auf. © Eckehard Schwarz

Das Programm war wieder in drei Abschnitte unterteilt, so dass die Frauen auch genügend Zeit hatten, ausgiebig miteinander zu Tanzen. Und bei vielen bekannten Titeln ließen es die Frauen auch nicht nehmen, lautstark mitzusingen.