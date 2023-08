Feier zum Schuljahresbeginn in der Fleetmarker Turnhalle

Einschulungsfeier in Fleetmark: die Schulkinder mit ihren Eltern und Großeltern. © Eckehard Schwarz

Für 20 Kinder aus Fleetmark und dem Einzugsgebiet der Kitas Binde, Kleinau und Mechau begann am Sonnabend, 19. August, ein neuer Lebensabschnitt, denn sie wurden in einer Feierstunde in der schön geschmückten Turnhalle als Schüler der Grundschule des Ortes aufgenommen.

Fleetmark. Begrüßt wurden die Kinder und ihre Eltern und Großeltern bereits vor der Turnhalle von Heike Woitek, der leitenden Lehrkraft der Schule und ihrem Team.

In ihrer Begrüßungsansprache betonte Heike Woitek gegenüber den Schulkindern, die sie auch als Klassenlehrerin übernommen hat: „Ihr steht heute hier im Mittelpunkt. Bereits seit einem Jahr haben wir uns bei der Vorschule gemeinsam kennengelernt, und auch die Schule mit ihren Kassenräumen habt ihr bereits besucht. Ihr habt bereits viel gelernt und wisst schon viel, manchmal auch mehr als die Lehrer, wenn ich an die Computer, Nintendo-Spiele oder Dinosaurier denke“, betonte sie. Danach zeigte Heike Woitek zur Überraschung der Kinder und Gäste einmal ihre eigene Schultüte und ihre erste Schulmappe und berichtete, dass nicht unbedingt die Größe der Schultüte oder die schönste Tasche das Wichtigste in der Schule sind.



Die Kinder der 4. Klasse trugen ein lustiges Programm vor. © Eckehard Schwarz

An die Eltern gewandt wünschte sich die leitende Lehrkraft, dass sie in einen gemeinsamen positiven Dialog treten und zum Wohle der Kinder miteinander auch bei anstehenden Fragen und Problemen reden werden.



Wie es schon zu einer schönen Tradition geworden ist, begrüßten dann die „großen“ Kinder der 4. Klasse ihre neuen Mitschüler mit Liedern und einem Spiel, das sie gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Dietrich Eichenberg einstudiert hatten.



Die Erstklässler bekamen von den Kindern der 4. Klasse Schultüten überreicht. © Eckehard Schwarz

Anschließend wurde es feierlich, und die Kinder der 4. Klasse überreichten nacheinander den Erstklässlern ihre mit Spielsachen und Süßigkeiten von ihren Eltern gefüllten Schultüten, die an einem großen Schultütenbaum hingen.



Danach gingen die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und den Eltern in ihre Klassenräume, wo ihnen nochmals die ersten Hinweise zum Unterricht, der am Montag um 8 Uhr beginnt, übermittelt wurden.