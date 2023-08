In Rademin tagte der Ortschaftsrat 21 Mal

Engagierte Mandatsträger im Dienste der Einheitsgemeinde

Von: Detlef Güssefeld

In einem Kalenderjahr wird zu zahlreichen Sitzungen der zumeist ehrenamtlichen Mandatsträger in der Einheitsgemeinde Arendsee aufgerufen. © Privat

Die nächsten Wahlen werfen schon erste Schatten voraus. Nein, nicht nur die Bürgermeisterwahl am 24. September, sondern auch die Kommunalwahl im nächsten Jahr, zusammen mit der Europawahl am 9. Juni. Dann werden die Ortschafts-, Gemeinde- und Stadträte sowie der Kreistag neu gewählt.

Arendsee. Die AZ blickt auf die vergangenen vier Jahre zurück, die seit der Kommunalwahl 2019 hinter den Arendseer Stadträten liegen. Fünf von ihnen sitzen auch im Kreistag, das sind Jörg Benecke (FDP), Vilja Hanke (AfD), Norman Klebe (CDU), Jens Reichardt (Freie Liste) und Thomas Schlicke (Die Linke). Sechs der 19 ehrenamtlichen Stadträte sind auch als Ortsbürgermeister in einer der 16 Ortschaften der Stadt Arendsee (Altmark) engagiert. Diese sind Hartmut Baier, Jörg Benecke, Philipp Fölsch, Uwe Hundt, Jens Reichardt und Sven Schottenhamel.

Die Stadträte trafen sich seit dem 01. Juli 2019 zu 28 Stadtrats- und 116 Ausschusssitzungen. Unter den Ausschüssen ist der Bauausschuss der wichtigste. Als beschließender Ausschuss hat er die weitreichendsten Kompetenzen, kann z. B. Aufträge bis zu einem Wert von 50 000 Euro vergeben, was die Stadtratsarbeit entlastet. Entsprechend häufig, nämlich 34 Mal, tagte der Bauausschuss, geleitet von Norman Klebe), gefolgt vom Wirtschaftsausschuss unter der Leitung von Jens Reichhardt, der 22 Mal tagte.

Eine Sitzung musste unterbrochen werden

Die anderen Ausschüsse – nämlich Sozial-, Ordnungs-, Finanz- und Eigenbetriebsausschuss – kamen in den letzten 48 Monaten jeweils 15 Mal zusammen. Hierbei weist der Eigenbetriebsausschuss eine Besonderheit auf. Die 7. Sitzung am 8. Februar 2022 musste wegen unzureichender Unterlagen unterbrochen und am 10. Februar fortgesetzt werden.



Die Arbeit im Stadtrat erfolgt in Fraktionen. Die mitgliederstärkste wird von der Wählergemeinschaft Arendsee Land und der Freie Liste gebildet. Ihre Fraktionsgemeinschaft hat acht Mitglieder, die von CDU und SPD sechs und die Fraktion Die Linke besteht aus vier Stadträten. Die Vertreterin der AfD, Vilja Hanke, ist fraktionslos. Mit inzwischen 22 Anträgen hat die Fraktion Arendsee Land/Freie Liste die Stadtpolitik die meisten eingebracht, jeweils sechs Anträge kamen von der CDU/SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke. Einen Antrag brachte die fraktionslose AfD-Stadträtin ein.

In Rademin tagte der Ortschaftsrat 21 Mal

Die 16 Ortschaftsräte tagten in den letzten 48 Monaten unterschiedlich oft. In Rademin kam man 21 Mal, in Sanne-Kerkuhn und Leppin 20 Mal und in Schrampe 15 Mal zu Ortschaftsratssitzungen zusammen. In Höwisch traf man sich 16 Mal, in Kleinau und Fleetmark 14 Mal und in Kläden 12 Mal. Binde und Kerkau kommen auf elf Sitzungen, Kaulitz, Mechau und Thielbeer jeweils auf neun. In Ziemendorf waren es bisher sechs, in Vissum fünf und in Neulingen vier Sitzungen.



Ein Blick in den Kreistag: In der mitgliederstärksten Kreistagsfraktion, der CDU/FDP-Fraktion, haben Jörg Benecke (FDP) und Norman Klebe (CDU) ihr Zuhause. Diese Fraktion stellt mit Norman Klebe auch den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Kreistages. In der nach Mitgliederzahl zweitstärksten Fraktion, Die Linke, sitzt Thomas Schlicke. Die viertstärkste Fraktion ist die AfD, der Vilja Hanke angehört. Mit fünf Mitgliedern stellt die Freie Liste im Kreistag die fünftstärkste Fraktion, der nur noch die aus drei Mitgliedern bestehende Fraktion von Bündnis 90 /Die Grünen folgt.



Arendsees Vertreter wurden in den vergangenen vier Jahren zu 20 Kreistagssitzungen gerufen. Die zehn Ausschüsse des Kreistages tagten im selben Zeitraum 184 Mal. Als beschließender und bedeutendster Ausschuss tagte der Kreisausschuss in dieser Wahlperiode 40 Mal. Dem Kreisausschuss gehört von den Arendseer Kreistagsmitgliedern Jens Reichardt an.