Hausnummern müssen deutlich zu sehen sein

Einwohnerin von Harpe streicht die Schilder neu

Von: Detlef Güssefeld

Orta Görtzen hat in Eigeninitiative Schilder im Bereich Harpe neu gestrichen. Dafür bekam sie am Dienstagabend Lob im Ortschaftsrat. © Güssefeld, Harry

Seit Monaten machen zwei Harper während der Ortschaftsratssitzungen in Leppin immer wieder auf Missstände aufmerksam: Wolfgang Fischer und seine Schwester Orta Görtzen lassen kaum eine Sitzung aus, um in der Einwohnerfragestunde ihren Unmut darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Harpe stiefmütterlich behandelt werde. Immer wieder legen die Beiden den Finger in die Wunden. Dabei geht es um Straßenschilder, um Ordnung und Sauberkeit oder Wasser auf dem Friedhof und im Gerätehaus.

Leppin/Harpe – Zwischenzeitlich hat nun ein Vor-Ort-Termin des Leppiner Ortschaftsrates in Harpe stattgefunden: Bevor Leppins Bürgermeister Dirk Giemulla die einzelnen Punkte in seinem Resümee ansprach, bedankte er sich bei Orta Görtzen. Sie hatte die alten Hinweisschilder im Ort gestrichen. Die AZ fragte nach, warum sie das tut: „Ich möchte, dass in meinem Dorf, in unserem Dorf, etwas vorwärtsgeht, dass etwas passiert. Und wenn man da mithelfen kann, ist das doch schön“, sagte sie, auf den Wegweiser an der Spinne zwischen Leppin und Harpe angesprochen.

Pläne für Harpe im Detail

Eine große Anzahl weiterer Schilder für den Ort sei bestellt, bestätigte der Ortsbürgermeister während der Auswertung des Vor-Ort-Termins im Leppiner Rat. Des Weiteren sei folgendes geplant:



• Das Kriegerdenkmal soll gesäubert werden.

• Mit dem Eigentümer des Wohnblocks sei gesprochen worden – er habe bereits reagiert, bestätigten Anwesende.• Im alten Konsum sollen die defekten Lampen repariert werden.

• Die Absenkung in der Straße, wahrscheinlich ein Rohrdefekt, wird untersucht.

• An der Bushaltestelle könnte, so der Ortsbürgermeister, eine Solarlampe den Kindern den Weg weisen.

Ob der Fahrradständer noch wackelt, wollte Dirk Giemulla wissen: Eine Reparatur war in Auftrag gegeben worden.

Hausnummern müssen deutlich zu sehen sein

Dann gab es noch einen wichtigen Hinweis: Hausnummern müssen von der Straße aus deutlich zu sehen sein. Das sei für Rettungskräfte wichtig. Jeder Bürger sollte darauf achten – auch im eigenen Interesse.



Offener Punkt Wasser im Gerätehaus

„Wir sind zufrieden, dass es vorwärtsgeht“, so die Harper. „Das hier ist positiv verlaufen“, stellte Wolfgang Fischer fest. Die Sache mit dem Wasser im Gerätehaus schwebte noch im Raum: Wenn es Wasser geben soll, dann müsse es auch Abwasser geben, erklärten die Ratsmitglieder. Auch diesen Punkt hatten die Harper immer wieder angesprochen. Es blieb kein Geheimnis, dass der wunde Punkt eher eine Sache des Geldes als des Wollens ist.



Ein Problem gab es noch: Eine Harperin kritisierte, dass die Arbeiten nach dem Verlegen der Breitbandkabel vor ihrem Grundstück nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden seien. Es seien „Kuhlen“ entstanden, in denen sich das Wasser sammelt, wenn es regnet. Sie bekam den Hinweis, sich an das Bauamt zu wenden.



Wolfgang Fischer und Orta Görtzen werden sicherlich wiederkommen und weiter nachfragen, wenn es irgendwo klemmt beziehungsweise der Schuh drückt.