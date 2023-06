Einige Arendseer Gaststätten bieten mediterrane Gerichte an

Von: Christian Reuter

Teilen

Tataki vom Thunfisch auf Bulgursalat, Teriyakisoße und Aioli können Gäste im Restaurant des Wellness-& Sporthotels „Haus am See“ in Arendsee genießen. © Privat

In der deutschen Gastronomie ist schon seit Jahren ein Trend zu asiatischer und mediterraner Küche zu verzeichnen. Das bedeutet weniger Fleisch, mehr Gemüse, Fisch und andere gesunde Zutaten, die sich nicht auf den Hüften niederschlagen. Ist diese noch relativ neue Entwicklung bereits in Gaststätten in Arendsee angekommen? Die AZ hat sich umgehört.

Arendsee. „Wir halten uns an die deutsche Küche“, sagt Burghard Bannier, Inhaber des Flairhotels „Deutsches Haus“ in Arendsee. Allerdings gebe es in der Gastronomie einen ständigen Wandel. Bannier nennt ein Beispiel: „In unserer Küche gibt es keine Fritteuse mehr. Dadurch arbeiten wir schonender mit den Lebensmitteln und verwenden 90 Prozent weniger Fett.“ Vor drei Jahren habe er 500 000 Euro in den Umbau der Küche investiert.

Aber: „An der klassischen Roulade und am Schnitzel geht nichts vorbei“, betont Bannier. Mediterrane Küche komme aber im Restaurant „partiell auch durch“, zum Beispiel beim Tofu. „Es gibt hervorragende Japaner in Berlin und München. Wir sollten uns auf die Tugenden stützen, die wir haben und nicht versuchen, andere nachzumachen“, erklärt Burghard Bannier.

Andere Ansprüche hat dagegen Christian Döpelheuer, Küchenchef im Restaurant „Gustaf“ des Wellness-& Sporthotels „Haus am See“ in Arendsee. „Wir bieten eine weltoffene Küche an, die in Richtung Gourmet-Küche geht.“



Manche Gäste kommen aus Hamburg

Manche Gäste würden sogar extra aus Magdeburg und auch aus Hamburg ins Restaurant zum Essen fahren. Und diese kämen natürlich mit einer bestimmten Erwartung nach Arendsee. Aktuell stehe gerade Thunfisch auf der Speisekarte des Lokals. Als konkretes Beispiel nennt Döpelheuer Tataki vom Thunfisch auf Bulgursalat, Teriyakisoße und Aioli (siehe Rezept im Infokasten). Saisonal werden Hecht und Kleine Maräne aus dem Gewässer vor der Haustür angeboten und möglichst auch Biogemüse aus der altmärkischen Heimat, ist auf der Internetseite des Restaurants zu erfahren.

Sogar veganes Menü mit sieben Gängen

Apropos Gemüse: Auf vorherige Anfrage kreiert Christian Döpelheuer auch ein durchdachtes siebengängiges veganes Menü.



Mit solchen Genüssen kann die Fischerei Wilfried Kagel in Zießau zwar nicht dienen, aber es ist ja auch kein Restaurant, sondern ein Lokal, in dem der Gast einen Imbiss erhält. Und wie man es von einer Fischerei erwarten kann, ist vor allem Fisch im Angebot, und das in verschiedenen Variationen. Wilfried Kagel betreibt die Fischerei schon seit 1992, wie er im Gespräch mit der Altmark-Zeitung sagt.



In der Gaststätte „Seglerheim“ in Arendsee sucht der Gast auf der Speisekarte vergebens nach asiatischen oder mediterranen Gerichten. „Wir haben nur Platz für deutsche Küche“, sagt Inhaberin Monika Schramm. Aber einen Salatteller könne man natürlich bekommen. Für die asiatische Küche gebe es ja genügend Angebote in der Stadt Arendsee.



Rezept für Tataki vom Thunfisch auf Bulgursalat, Teriyakisoße und Aioli Zutaten für 4 Personen: 600 g Thunfisch Loins, Fischgewürz Bulgursalat: 300 g Bulgur, 600 ml Wasser, Salz, Red Dhofar (Arabische Gewürzmischung), 2 Paprika (gelb und rot), 1 Tomate, ½ Zucchini, Salz, Pfeffer, Zitrusöl, Mangoessig, Kräuter Teriyakisoße: 50 g brauner Zucker, 2 Zehen Knoblauch, 40 g Ingwer, 40 g Mirin, 1 Tl Zitrusöl, 1 Tl Sesamöl, 1 Messerspitze Sambal Oelek, 100 ml Orangensaft, 75 ml Sojasoße, 1 El Sesam Weiß, 1 Tl Maisstärke Aioli: 100 ml Milch (Zimmertemperatur), 200 ml Rapsöl, 3 Stück Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Zucker, Essig Zubereitung Thunfisch-Loins: Schneiden Sie die Loins in ca. zwei Zentimeter dicke Scheiben, bestreuen Sie diese mit dem Fischgewürz und grillen Sie die Steaks für ca. zwei Minuten je Seite. Bulgursalat: Wasser mit Salz und Gewürzmischung abschmecken und den Bulgur hinzugeben. Nun für etwa sieben Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Den gekochten Bulgur auskühlen und im Anschluss das in kleine Würfel geschnittene Gemüse sowie die Kräuter hinzufügen. Mit Zitrusöl und Mangoessig abschmecken. Teriyakisoße: Schneiden Sie den Ingwer und den Knoblauch in feine Würfel, vermengen Sie diese mit den restlichen Zutaten außer Maisstärke und bringen Sie alles zum Kochen. Die Stärke zum Schluss in etwas Wasser einrühren und in die kochende Soße geben. Aioli: Geben Sie alle Zutaten bis auf das Öl in einen Messbecher und mixen Sie alles mit einem Stabmixer durch. Geben Sie nun nach und nach unter ständigem Mixen das Öl hinzu, bis Sie eine emulgierte cremige Masse erhalten. Quelle: Wellness- & Sporthotel „Haus am See“, Arendsee