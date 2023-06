Ein sehr sportliches Dorffest: „Lohne lohnt sich“

Sehr sportlich ging es beim Dorffest „Lohne lohnt sich“ zu, so auch beim Volleyball-Turnier der Lohner Mannschaften. © Eckehard Schwarz

Sehr sportlich ging es auch in diesem Jahr wieder beim bereits zum 8. Mal ausgetragenen Ortsfest „Lohne lohnt sich“ am Sonnabend, 24. Juni, zu. Der sportliche Höhepunkt war wie bereits in den Vorjahren erneut das Volleyball-Turnier mit so fantasievollen Mannschaftsnamen wie „Not am Mann“, „Die Landeier“ oder „Altmärker Würstchen“.

Lohne. Natürlich stand bei dem Turnier der Spaß im Vordergrund, doch auch der sportliche Ehrgeiz war bei den einzelnen Spielen mit dabei. Nach schweißtreibenden Spielen jeder gegen jeden siegte das Team „Not am Mann“ vor den „Landeiern“ und den „Altmärker Würstchen“.

Doch nicht nur sportlich hatten die Organisatoren um Rene Schackert und seine zahlreichen fleißigen Helfer wieder alles sehr gut vorbereitet.



Wer vom Sporttreiben Hunger bekam, der hatte die Qual der Wahl an den Verpflegungsständen. Zusätzlich verschenkten die Organisatoren des BruPaBu Festivals, das vom 6. bis 9. Juli in Brunau- Packebusch stattfindet, leckeres Popcorn an Jung und Alt.



Sehr gut musikalisch unterhalten wurden sie am Nachmittag dabei von der Chimbo Jazzo Band. Dabei handelt es sich um Musiker um den Lohner Arne Kaul mit seinen Freunden vom Gymnasium Konrad Kindermann sowie Ben und Mark Hilmer.



Jolina Büttner malte einen Regenbogen auf das Gesicht der vierjährigen Johanna, ihre Schwester Magdalena (7 Jahre) schaute ihnen dabei zu. © Eckehard Schwarz

Für die Kinder standen gleich mehrere Spiele vom großen Mikado bis hin zum „Vier gewinnt“ sowie eine Torwand und eine große Elefantenhüpfburg bereit. Besonders stolz waren die Mitglieder der Gruppe „Lohne lohnt sich“ darauf, dass in diesem Jahr wieder viele junge Einwohner des kleinen Ortes bei der Organisation und Durchführung des Festes aktiv dabei waren.



So gab es unter anderem den Nachwuchsschminktisch „Kinder schminken Kinder“, an dem Jolina Büttner und Annelie Giese den Kindern fantasievolle Figuren anmalten.



Am Abend sorgte dann DJ Rainer zum Abschluss des Festes für die richtige sommerliche Partystimmung.