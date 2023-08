Ein Resort im Industrial Style: Neues Projekt am Stadtrand für Abenteuerlust, Power oder einfach chillen

Projekt in Arendsee

In der Kletterhalle wird noch Sand aufgeschüttet. An die noch zu verkleidenden Wände kommen Surfbretter, um ein Strandflair zu schaffen. Geplant ist „Modern Time Run" – Geschicklichkeitsklettern nach Zeit.

Von Ulrike Meineke

Aktuell entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Tischlerei an der Seehäuser Straße in Arendsee ein riesiges Resort.

Arendsee – „Ich möchte mehr Standbeine aufbauen“, blickt Sancho Müller auf das weiträumige Areal. An allen Ecken und Enden auf den 26 000 Quadratmetern ist irgendetwas am Werden. Die Kampfschule „Modern Fight“ wächst beständig, die Proteinquelle „Profour“ aus Mehlwürmern und Heimchen ist den Kinderschuhen entwachsen (AZ berichtete). Kein Grund für den 32-Jährigen, die Hände in den Schoß zu legen: Aktuell entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Tischlerei an der Seehäuser Straße ein riesiges Resort.

Erholen bis Action: Alles soll möglich sein

„Wer gestresst ist, soll sich hier erholen können, wir wollen aber auch ganz viele Angebote für Aktion machen“, fasst Müller die Idee zusammen und deutet auf einen Platz, der für Schlafmöglichkeiten in Zirkuswagen und Tipis reserviert ist. An der Sauna gleich nebenan wird schon gebaut. „Man soll einfach entspannen, aber auch aktiv sein können – ganz, wie man will“, erklärt der Profi-Kampfsportler das Konzept. Er spricht von einer Strandbar mit direktem Zugang zum Stadtpark, von Zirkuswagen mit Glasfront, „damit man von drinnen direkt auf die Koppel schauen kann“, von Schwenkgrillen und Feuerschalen und davon, für Jüngere, Sportliche und aktivitätsorientierte Familien Angebote zu schaffen.



Kletterhalle und Nerf-Arena

Natürlich sei der Sommer die Hauptsaison, aber auch Indoor-Angebote wie diverse Kurse in der Kampfsportschule und die schon vorhandene Kletterhalle (Modern Time Run – Geschicklichkeitsklettern nach Zeit) sollen ganzjährig Aufenthalte attraktiv machen. Gegenwärtig wird an der „Nerf-Arena“ gearbeitet, die Action mit Sportgeist und Teamspaß für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene bieten soll. In der Arena kann in einem LED-Galaxi-Dorf mit Schaumstoff-Pfeilen geschossen werden (ähnlich Paintball). Auch, wo der Escape-Room angesiedelt wird, steht schon fest: Dort gilt es, Rätsel zu lösen, um innerhalb einer vorgegebenen Zeit wieder aus dem Raum herauszukommen.



„Wir wollen den Industrial Style beibehalten": Die Trocknungsanlage wird zur Bar (Raumschiff-Thema) umgebaut.

Auf einer Crossstrecke, für die schon die Begrenzung mit Reifen steht, sollen Elektro-Buggies fahren.



Rennstrecke mit Elektro-Buggies

„Die sind sehr leise“, sodass diejenigen, die Ruhe wollen, dadurch nicht gestört werden, begründet Müller. Geladen werden die Elektro-Buggies über Solar: Die Platten für die Sonnenenergie werden gerade auf das Hallendach montiert.



Trainingsgeräte im Stadtpark

Und dann hat der Unternehmer noch den Stadtpark gleich gegenüber im Visier: Dort sollen Outdoor-Trainingsgeräte aus Edelstahl platziert werden, die über mehrere Stationen führen. Erreichbar sein werde der Stadtpark über einen Zebrastreifen vom Gelände der alten Tischlerei aus. Das Projekt Stadtpark sieht Sancho Müller als „Aufwertung der gesamten Sache“.



Outdoor-Strandbar und Oktagon

Wegen der ganzen Bürokratie, TÜV-Abnahmen und der Fördermittel, mit denen Müller seine Projekte auch untersetzen möchte, könnten einige Details noch etwas dauern. Müller und sein achtköpfiges Team würden zwar ganz viel in Eigenleistung aufbauen, aber alles geht eben nicht. Die Crossstrecke etwa soll noch in diesem Sommer an den Start gehen, ebenso die Outdoor-Strandbar mit Strandflair. Dazu wird in einem Bereich des weitläufigen Arenals Sand aufgeschüttet.



In einer Halle der Kampfsportschule nimmt derzeit ein Oktagon Formen an: „Hier finden Kampfsportveranstaltungen mit Zuschauern und Catering statt“, blickt der Unternehmer in die nicht allzu ferne Zukunft.



Camps in den alten Garagen

Auch die alten Garagen auf dem Areal finden eine Verwendung: „Da kommen Camps rein“, erklärt Müller das Konzept. Die Bewohner werden morgens wachgeklopft, dann geht es ohne große Verzögerungen eine Runde um den See. Ein ganzes Wochenende lang können sich zum Beispiel Menschen, die ihre Grenzen austesten wollen, komplett auspowern. Das sei ein Angebot für alle, „die mal wissen möchten, was in ihnen steckt“. Eine Gruppe von Bankern aus Frankfurt/Main habe bereits großes Interesse signalisiert.



Die Reifen für die Crossstrecke sind schon da: „Da kommt noch eine Zuschauer-Tribüne hin, dann staubt's nicht so."

Und bei all den Plänen haben auch ein großer Parkplatz und ein riesiger Abenteuerspielplatz für Kinder Berücksichtigung gefunden. Insgesamt werde sich der „Industrial Style“ durch das ganze Resort ziehen.



„Wir wachsen schon jetzt stetig“

Sancho Müller sieht das Resort und alles, was er mit dem Areal noch so vor hat, als Lebensaufgabe. Für ihn ist es wichtig, mehrere Standbeine zu haben, „damit ich in schwierigen Zeiten niemanden entlassen muss“ – zum Beispiel in Pandemiezeiten, wenn im Aktivitätsbereich nichts stattfinden kann. Die acht Angestellten würden in allen Bereichen mit anpacken. Sie sollen vom Wachstum profitieren, wenn zum Beispiel aus halben ganze Stellen werden. „Wir suchen weitere Kräfte und wachsen schon jetzt stetig“, sagt Müller zufrieden.