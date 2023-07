Eckhard Hosang aus Schrampe geht auf große Friedensfahrt

Völkerfreundschaft als Antrieb

© Harry Güssefeld Eckhard Hosang (2.v.l.) mit Unterstützern und Freunden auf dem Arendseer Marktplatz vor seinem Ford Ranger, mit dem er auf große Friedensfahrt geht.

Es mutet schon etwas seltsam an, wenn Lieder wie „Wir sind die Moorsoldaten“ oder auch „Völker hört die Signale“ auf dem Arendseer Marktplatz erklingen. Lieder aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Und doch sind es genau diese Lieder, die Eckhard Hosang antreiben, seine Idee einer Friedensfahrt zu verwirklichen.

Arendsee. „Die Anlässe sind der 75. Jahrestag der internationalen Friedensfahrt, der 80. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad und die derzeitige Situation in der Welt, die keine friedliche ist“, erklärt der 67-Jährige am Mittwoch, 19. Juli, gegenüber der AZ. Den Krieg in der Ukraine sieht er als große Gefahr. Auch, weil statt Kommunikation die Waffen sprechen. „Man soll einer Seite glauben. Wer das nicht tut, wird nicht akzeptiert“, konstatiert der Friedensfahrt-Initiator. Er sei bei keiner Partei eingebunden, betont er. Hinweise auf Parteien oder politische Gruppierungen findet man an seinem Pick-up tatsächlich nicht – aber Warnungen vor der Wiederholung eines Krieges.

Die Route

Friedensfahnen schmücken den Ford Ranger. Frieden – ein Wort, das vor der Wende sehr bemüht wurde, aber heute mehr denn je eingefordert werden müsse, so der Schramper, der gemeinsam mit seiner Frau auf die Reise gehen wird. Dabei scheint nur ein Teil des Weges fest umrissen zu sein: Von Arendsee geht es über Berlin, Warschau, Litauen und Lettland nach Russland. Dort führt die Route bis nach Wolgograd, dann weiter nach Georgien und Istanbul. Von dort ist ein Flug nach Hongkong geplant. Eine Reise durch China könnte es geben – wenn noch nicht in diesem Jahr, dann im nächsten.



Alle Menschen – ob in Polen, Russland, in der Ukraine, im Baltikum oder anderswo – wollen Frieden.

Bis Wolgograd werden die beiden Arendseer von Mitgliedern der sogenannten Druschba-Gruppe, einer deutschen Initiative, begleitet. Unterwegs, unter anderem in Russland oder auch China, will Hosang Bekannte und Familienmitglieder treffen. Seine Frau ist Chinesin.

Die Unterstützer

Unterstützt wurde der Schramper im Vorfeld auch finanzieller Art. Dass viele dieser Unterstützer nicht genannt werden möchten, findet Hosang schade, aber er akzeptiert das. Heutzutage eine Meinung zu vertreten, die nicht von den Medien unterstützt werde, das könne zu Schwierigkeiten führen, glaubt Hosang. Er selbst mache sich darüber weniger Gedanken. Als Organisator von Mahnwachen für Frieden gebe es für ihn keine beruflichen Konflikte, der frühere Geschichtslehrer ist im Ruhestand.

„Menschen erreichen“

Was möchte er mit der Reise erreichen? „Völkerfreundschaft, denn alle Menschen – ob in Polen, Russland, in der Ukraine, im Baltikum oder anderswo – wollen Frieden“, ist sich der Friedensfahrer sicher. Es seien die verschiedensten Regierungen, die mit dem Feuer spielten, sagt er. Einen weiteren Krieg würde Europa nicht überleben. Das wüssten die Verantwortlichen, und das mache es für ihn umso schlimmer. „Mit unserem Auto, mit den Fahnen, Plakaten, Transparenten, T-Shirts und Stickern wollen wir Menschen erreichen, mit ihnen ins Gespräch kommen“, wünscht sich Eckhard Hosang. Und, dass viele Menschen diesen Friedensgedanken weiter tragen.



Gute Reise wünschen ihm Unterstützer und Freunde, die zum Start auf den Marktplatz gekommen waren.