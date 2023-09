Duo San zum 28. Musikfest Altmark in der Fleetmarker Kirche

Reise zum Rockpoeten Gerhard Gundermann

+ © Eckehard Schwarz Das Duo San (v.l. Sike Tinsner, Axel Thierbach) trat in der Fleetmarker Kirche auf. © Eckehard Schwarz

Im Rahmen des 28. Musikfestes Altmark gastierte auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Fleetmark das Duo San, bestehend aus Silke Tinsner (Gesang, Akkordeon, Percussion) und Axel Thierbach (Gesang, Gitarre und Mundharmonika), in der Kirche des Ortes. „Wir haben das Duo aus Beetzendorf vom dortigen Kultur Gut Bandau erstmals am Heiligabend 2022 in der Dorfkirche in Mechau gehört, und ich war begeistert. Daher freut es mich sehr, die beiden Musiker jetzt im Rahmen des Musikfestes hier in Fleetmark mit ihrem Programm „Sand im Getriebe“ begrüßen zu können“, berichtete Pfarrerin Maria Eichenberg während ihrer kurzen Begrüßung den wieder zahlreich erschienenen Musikfreunden am Sonnabend, 2. September.

Fleetmark. Silke Tinsner und Axel Thierbach gestalteten ihr Programm „Sand im Getriebe“ als szenisch-musikalische Reise zum bereits 1998 verstorbenen Liedermacher und Rockpoeten Gerhard Gundermann.

In der DDR galt der in einem Tagebau als Baggerfahrer tätige Musiker in den 1980er-Jahren als Sprachrohr der Menschen im Lausitzer Braunkohlerevier. Nach der Wiedervereinigung widmete er sich verstärkt dem Umweltschutz und äußerte sich in seinen Liedern und Texten kritisch über die soziale Entwicklung im Osten Deutschlands. Bekannt wurde er besonders im Osten als Texter für die Band Silly sowie durch seine Kindermusicals.



„Wir möchten mit unserem Programm mithelfen, dass seine Musik erhalten und bewahrt bleibt“, betonte das Duo gleich zu Beginn ihres fast zweistündigen Konzertes.



+ Begeistert hörten die Besucher auf die Lieder und Texte von Gerhard Gundermann. © Eckehard Schwarz

Silke Tinsner und Axel Thierbach brachten in ihrem Programm Lieder von Gerhard Gundermann zu Themen des Umweltschutzes wie „Zukunft“ bis hin zu „Blau- Blau“, einer Ode an den Osten, den es nicht mehr gibt.



Seine oft von einem melancholischen Unterton geprägten Lieder spiegeln teils seine sehr persönlich wirkende Auseinandersetzung mit der niedergehenden Industrielandschaft mit der schweren Arbeit und dem Schichtbetrieb sowie der späteren Arbeitslosigkeit, nicht nur seiner Eltern, wider.



In Liedern wie „Hier bin ich geboren“, „Linda“ oder „Ich mache meinen Frieden“ werden auch seine Widersprüche mit der Gesellschaft und dem Leben deutlich. In „Ich kann dich nicht mehr leiden“ oder „Ich kann mich nicht erinnern“ ging es um sehr persönliche Lebenserfahrungen, die Silke Tinsner mit ihrer schönen Stimme sehr gekonnt herüberbrachte. Sie sprach auch die einführenden Worte zu den jeweiligen Liedern und ließ sich selbst als ihr Akkordeon plötzlich kurzzeitig seinen Dienst versagte, nicht aus ihrem Konzept bringen.



Mit dem Lied „Fliegende Fische“ verabschiedete sich dann das Duo von seinem durchaus begeisterten Publikum.