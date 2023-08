Drogendealer bleibt in Haft: 38-jähriger Arendseer zieht Berufung zurück

Gerichtsprozess

Drogenhändler Denny T. aus Arendsee bleibt im Gefängnis. Der 38-Jährige, der den Luftkurort und die nähere Umgebung mit Ecstasy-Tabletten, Amphetaminen und Marihuana versorgte, zog vor der 10. Strafkammer am Landgericht Stendal seine Berufung zurück.

Von Thomas Pfundtner

Arendsee – Das Amtsgericht Salzwedel hatte T. am 21. April dieses Jahres wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Mit seinen kriminellen Geschäften verdiente T. mehr als 36 500 Euro und bestritt so seinen Lebensunterhalt. Für das eingenommene Geld muss er auch noch 20 000 Euro als Wertersatz an die Staatskasse bezahlen.



Bevor Richterin Julia Rogalski „ein offenes Wort“ mit dem Angeklagten und seinem Verteidiger wechseln wollte, erklärte sie, dass ihr in der von seinem Anwalt Dietmar Sommer eingereichten Einlassung von T. etwas aufgefallen sei: „In dem Schreiben ist angegeben, dass Sie die Drogen nur für den Eigenbedarf verwendet haben, da Sie Arbeit hatten und Geld verdienten. Gleichzeitig ist der Akte aber zu entnehmen, dass Sie in dieser Zeit arbeitslos gemeldet waren und später auch Hartz IV bekamen. Wenn das stimmt, muss wegen Betrugs gegen Sie ermittelt werden, denn das passt nicht zusammen.“ Aber noch habe das Gericht keine Bestätigung von dem Angeklagten, dass er hinter der eingereichten Einlassung stehe.



T., der seit Anfang November 2022 in Untersuchungshaft in Madel einsitzt, schaute zu seinem Anwalt, ohne ein Wort zu sagen, während Richterin Julia Rogalski schnell zur eingereichten Berufung kam. Sie führte aus, dass der verurteilte Rauschgifthändler nunmehr zehn Monate in Haft sitzen würde und die Berufungsverhandlung keine höhere Verurteilung zur festgesetzten Strafe aussprechen könne. „Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass Sie und Ihr Anwalt darüber nachdenken, ob Sie nicht doch das Untersuchungsgefängnis verlassen und sich in die Justizanstalt Bernburg verlegen lassen, und die Strafe wird vollstreckt“.



Da T. selbst darauf drängen würde, sich einer Drogentherapie zu unterziehen, sei der Vorteil, dass er den Antrag auf eine Suchttherapie bereits in Madel stellen könne. Nach seiner Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Bernburg – die aus verwaltungstechnischen Gründen bis zu zwei Monate dauern kann – könne dann schnell mit einer entsprechenden Therapie begonnen werden. Dabei gilt, dass die Therapiezeit in die „Strafvollstreckung“ miteinberechnet wird. Die Richterin schlug vor, dass die Anwesenden den Raum für fünf Minuten verlassen sollten, damit sich Anwalt und Mandant im Beisein von zwei Justizbeamten beraten könnten.



Tatsächlich zog Denny T. nach dem Vier-Augen-Gespräch mit seinem Anwalt die Berufung zurück und versprach, sofort einen Antrag auf Suchtberatung und Therapie zu stellen.