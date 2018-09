Drei Männer, ein Ziel: Am Rost die Besten sein

+ Ein Burger, kreiert vom Arendseer Team, dazu eine Kartoffel. Es geht nicht nur um den Geschmack, sondern auch ums Aussehen. © Privat

Doch das, was die drei Altmärker Enrico Rodenberg (Schernikau), Tino Hassenpflug (Leppin) und Christian Behn (Zießau) auf die Beine stellen, soll mehr sein. Sie nennen sich Team „BBQ-Arendsee“, sind dabei, sich ein endgültiges Logo zu geben und proben für ihren ganz großen Auftritt: bei den Barbecue (BBQ)-Landesmeisterschaften in Colbitz. Im Rahmen des Heide- und Bockbierfestes werden sie voraussichtlich gegen fünf andere Teams antreten. Und darunter Profis aus der Landeshauptstadt. „Wir haben keine Angst“, so Enrico Rodenberg. Es wird geprobt, und wieder ein Burger kreiert. Und wieder Spare-Ribs auf den Grill gelegt – denn die Aufgabe ist klar umrissen. In Colbitz sind drei Gänge vorgesehen. Der erste Gang ein Burger mit Beilagen, der zweite Spare-Ribs mit Beilagen und dann ein Dessert. „Es geht nicht allein darum, es schmackhaft zu machen, sondern vor allem um die Kunst des Zubereitens“, erklärt Rodenberg. So dürfen die Burger und Spare-Ribs nur auf dem Rost oder Grill zubereitet werden. Schüsseln und andere Behältnisse, auch zum Auffangen der Flüssigkeiten, sind nicht erlaubt.