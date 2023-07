Diskussion um Schul-Haltestelle in Arendsee wieder angestoßen

Von: Detlef Güssefeld

Die Haltestelle an der Alten Poststraße: Angeregt wurde eine Verlegung an die Johanniskirche oder direkt an die Grundschule. © Güssefeld, Harry

Im Frühjahr hatte man sich in der Stadt darauf verständigt, eine Tempo-30-Zone im überwiegenden Teil der Stadt einzurichten. Es sollte folglich überall maximal 30 km/h gefahren werden – und parallel die Regelung „Rechts vor Links“ gelten. Vertreter von Verwaltung und Polizei hatten sich getroffen, um das zu erörtern, berichtete Hauptamtsleiter Michael Niederhausen jetzt im Ordnungsausschuss – mit zum Teil für die Ausschussmitglieder nicht nachvollziehbarem Ergebnis.

Arendsee – Das Gebiet, das ins Visier genommen worden war, ist der Bereich Amtsfreiheit in Richtung Friedensstraße bis zum Abzweig Bahnhofstraße, dann die Bahnhofstraße weiter bis zum Abzweig Feldstraße, weiter über die alte Poststraße in Richtung „Drei Eichen“ und dann wieder zur Amtsfreiheit.

Laut Niederhausen hat die Polizei Einwände, den Bereich vom Beginn der Amtsfreiheit (Litfaßsäule) bis zur Einmündung Koloniestraße einzubeziehen. Das sorgte im Ausschuss für Irritationen, denn der Bereich sei wegen des Pflegeheims und der Klosterkirche als kulturelles Zentrum ein sensibler Bereich. Warum dieser Bereich nicht in die 30er Zone integriert werden soll, war für die Ausschussmitglieder nicht nachvollziehbar. Nun soll die Verwaltung das Thema mit der Polizei erörtern.



Generell gilt Rechts vor Links

Generell gilt in einer Tempo-30-Zone Rechts vor Links. Das wird eine Umstellung für Autofahrer und Urlauber, konstatierte man im Ausschuss. In der gesamten Stadt auf Tempo 30 ohne die Rechts-vor-Links-Regelung umzustellen, wäre dem Vernehmen nach auch deshalb nicht gewollt, weil man Schilder sparen möchte.



Alte Poststraße bleibt Hauptstraße

Doch komplett die Innenstadt umfassend wird das Vorhaben nicht umgesetzt: Eine Ausnahme wird die Feldstraße/Alte Poststraße. Dort würde – kommt man aus der Bahnhofstraße – der Verkehr aus der Feldstraße immer Vorfahrt haben. Das ist nicht gewollt. Wegen des befürchteten Rückstaus der Schulbusse und Eltern-Taxis am Morgen soll die bisherige Regelung bleiben: Die Alte Poststraße bleibt Hauptstraße.



Schul-Haltestelle: Verlegung angeregt

In diesem Zusammenhang meldete sich Kleinaus Ortsbürgermeister Sven Schottenhamel zu Wort: Er wärmte die Probematik Schulhaltestellen noch einmal auf, die monatelang die Stadtpolitik beschäftigt hatte. Seine Idee: Die bisherige Haltestelle der Grundschule von der Alten Poststraße an die Johanniskirche oder direkt an die Grundschule zu verlegen.

Später sollte dann darauf hingewirkt werden, dass die Sekundarschüler am zentralen Busplatz am Bahnhof den Bus verlassen oder besteigen. Damit, so Schottenhamel, würden sich die Bedingungen für die Schüler verbessern und die „Großen und Kleinen“ bei Ankunft und Abfahrt getrennt werden. Parallel wäre damit die leidige Geschichte um die Haltestellen in der Alten Poststraße vom Tisch.



Feldstraße als Einbahnstraße?

Außerdem regte Schottenhamel eine Einbahnstraße in der Feldstraße an. Sofort kamen Reaktionen im Ordnungsausschuss: Stadtrat Jens Reichardt erklärte, das Thema habe man bereits allumfänglich diskutiert. Darüber weiter und immer wieder zu debattieren, mache laut Reichardt nur Sinn, wenn auch eine Lösung gefunden, sprich gehandelt werde. Ansonsten bringe es nichts, monatelang über das Thema zu reden.