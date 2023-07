Historischer Kalender: Die Stadt Arendsee in den 60er- und 70er-Jahren

Von: Ulrike Meineke

Das Titelbild des historischen Kalenders für 2024 zeigt einen Blick in den Horning, den ältesten Teil der Stadt, mit dem ehemaligen Textilgeschäft von Carl Detlefsen. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1955. © HDW Verden

Noch fünf Monate, dann ist das Jahr 2023 schon wieder vorbei: Mit Blick auf 2024 haben das „Haus der Werbung“ (HDW) in Verden und das Museum in Arendsee einen historischen Kalender herausgebracht.

Arendsee – Jedes Kalenderblatt zeigt Aufnahmen aus Arendsee von bekannten Örtlichkeiten, überwiegend aus den 1960er und 1970er Jahren. „Die Bilder als historische Quelle ermöglichen dem Betrachter einen Einblick in eine längst vergessene Zeit mit all ihren kleinen und großen Sehenswürdigkeiten, von denen es so manche nicht mehr gibt“, macht HDW-Vertreterin Aglaia Wichmann Geschmack auf den Kalender, der für 19,90 Euro beim Pako-Schreibwarenhandel an der Friedensstraße 51 in Arendsee erhältlich ist.

Schnee 1979/1980

Im Januar zeigt das Kalenderblatt zum Beispiel die verschneite Friedensstraße im strengen Winter 1979/1980. Dieses Foto mit viel Schnee dürfte gerade auch angesichts des Klimawandels in die Analen eingehen.



Rosenmontag 1957

Das Februar-Blatt führt den Betrachter ins Jahr 1957 zurück, als Prinz Helmut I. und Prinzessin Helga I. den Rosenmontagsumzug anführten.



Reichsbahn-Bahnhof

Eisenbahn-Enthusiasten dürfte das März-Foto freuen: Es zeigt – in Farbe – den Reichsbahn-Bahnhof Arendsee mit Wasserturm und Verladekran für die Betonteile, die um 1980 aus dem Betonwerk in Kleinau angeliefert wurden.



Marktplatz 1960

Der April ist mit einem Foto vom Rathaus mit Johanniskirche und damaligem Pfarrhaus wieder in Schwarz-Weiß gehalten. Der Marktplatz war 1960 neu gestaltet worden, dabei wurde das alte Kriegerdenkmal entfernt. Ein kleiner Junge fährt mit dem Fahrrad über den Marktplatz, am Rande sitzen Menschen auf Bänken.



Nagel und der Tempel

Dem Wanderprediger Gustav Nagel (1874-1952) ist das Mai-Kalenderblatt mit einem Blick auf ihn an seinem 1920/1921 fertiggestellten Tempel mit Bootssteg gewidmet.



Camping in den 60ern

Im Juni wird gezeltet: Auf dem Campingplatz erholten sich in den 1960er Jahren bereits mehr als 7000 Urlauber pro Jahr.



Hölzerne Seetribüne

Wie das Arendseer Strandbad im Jahr 1960 aussah, erfährt der Betrachter des Juli-Fotos. Abgebildet sind unter anderem das damals neue Bademeisterhaus, die hölzerne Tribüne und der damals noch ganz neue Drei-Meter-Sprungturm.



Die „Blechtonne“

Camping-Kino – das waren noch Zeiten: Eröffnet wurde die „Blechtonne“, wie man im Volksmund sagte, im Jahr 1976. Aus dem Jahr stammt auch das August-Kalenderblatt, das den Andrang zur Eröffnung zeigt.



Der „Seeadler“

Der „Seeadler“ war bekanntlich der Vorgänger der „Queen“, er fuhr von 1970 bis 1991 im Sommer regelmäßig Urlauber über den Arendsee. Das September-Bild zeigt den Seeadler an der Anlegestelle mit der alten Mole.



„Maurice Thorez“

Wem sagt das Pionierlager Maurice Thorez noch etwas? Es war mit 900 Betten eines der größten Ferienlager in der DDR. Kinder und Jugendliche aus allen Bezirken der Republik sowie aus mehreren sozialistischen Ländern erholten sich dort. An das Pionierlager erinnert ein Blick auf das Oktober-Foto 2024.



Landwirtschaftsschule

Ältere Arendseer werden sich sicherlich noch an die Landwirtschaftsschule erinnern, später „Kleine Schule“, in die die Kinder bis zur vierten Klasse gingen. Der November widmet sich im 2024er Kalender dieser Schule mit Tankstelle und Hinweis auf die Kfz-Werkstatt davor. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1960.



Schmutzwasserleitung

Acht Jahre später, 1968, wurde in Arendsee die Schmutzwasserleitung in der Friedensstraße gebaut. Wie das damals vonstatten ging, ist auf dem Dezember-Foto zu sehen.



Der historische Arendsee-Kalender 2024 entstand in Zusammenarbeit mit dem Arendseer Heimatforscher Eckehard Schwarz.